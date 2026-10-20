Badosa cae en su debut en Osaka en su primer partido sin Pol Toledo

La balcánica dio la vuelta a la ventaja inicial de la jugadora española y ganó por 3-6, 6-4 y 6-3 para situarse en la segunda ronda del evento nipón, después de dos horas y veinticuatro minutos.

Es la segunda derrota seguida de Paula Badosa, que en el torneo WTA 1000 de Pekín no superó el segundo tramo y después de vencer a la australiana Daria Kasatkina cayó ante la letona Jelena Ostapenko.

El encuentro ante Ruzic, a la que había ganado en el único duelo previo ante ambas, en Pekín el pasado curso, fue el primero que Badosa disputó sin Pol Toledo en su palco. La semana pasada, la jugadora catalana rompió con el que ha sido su entrenador hace casi cuatro años.

Paula Badosa, 58 de la clasificación mundial, tiene a la vista ahora los torneos de Guangzhou y Hong Kong, ya en noviembre.

Ruzic, 93 del ránking, se enfrentará en segunda ronda a la ganadora del duelo entre las estadounidenses Kayla Day y Sofia Kenin.