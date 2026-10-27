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Tenis
27 de octubre de 2026 - 21:35

El boliviano Dellien elimina al chileno Jarry en primera ronda del Challenger de Guayaquil

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Guayaquil (Ecuador), 27 oct (EFE).- El boliviano Hugo Dellien eliminó este martes al chileno Nicolás Jarry, uno de los favoritos para ganar el Challenger de Guayaquil, torneo que se disputa en la ciudad ecuatoriana del mismo nombre y que otorgará 75 puntos al campeón para la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Por EFE
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Cuando Jarry, número 16 del mundo en 2024, confirmó su participación en el torneo, la organización señaló que llegaba con la aspiración de "llevarse el trofeo".

Sin embargo, Dellien se impuso por 6-1 y 6-2 en la primera ronda del cuadro individual y dejó fuera a Jarry, quien llegó a Guayaquil totalmente recuperado de la lesión que sufrió en abril pasado.

En los duelos entre argentinos, Camilo Ugo Carabelli, primer cabeza de serie del torneo, venció a Federico Coria por 7-5 y 6-2, mientras Lautaro Midon derrotó a Gonzalo Villanueva por 6-3 y 6-3.

El mexicano Rodrigo Pacheco se impuso por 6-2 y 6-3 al peruano Juan Varillas y el alemán Diego Dedura, séptimo cabeza de serie, venció al argentino Genaro Olivieri por 7-5 y 7-6 (3).

El Challenger de Guayaquil comenzó el lunes y se disputará hasta el domingo en las canchas del anexo del Guayaquil Tenis Club.

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