Naomi Osaka vuelve a Tokio, vence y homenajea a Japón con un diseño de Hana Yagi

Fue un duelo especial para Osaka, ex número 1 del mundo, que llevaba cuatro años sin participar en la cita y quiso hacer un guiño a su país en la indumentaria con la que saltó a la pista, una capa azul y blanca bordada con grullas, símbolo de paz en Japón y diseñada por Hana Yagi, con quien ya colaboró en Wimbledon.

Ya en acción disputó un duelo muy igualado en el que se benefició de su efectividad para concretar tres de las cuatro opciones de rotura que tuvo a su favor. Tres de ellas llegaron en el primer set, dos en el segundo juego y otra en el octavo, donde corrigió el hecho de haber entregado su servicio en el quinto.

Posteriormente, en la segunda manga, se puso por delante en el quinto, aunque fue breve al contraatacar Paolini en el séptimo. Pudo cerrarlo la italiana a su favor en el duodécimo, pero malogró tres opciones al resto que obligaron a la disputa de un 'tie break' que Osaka ganó por 7-4. Ahora se medirá en siguiente ronda a la eslovaca de 18 años Mia Pohankova, quien derrotó por 6-1 y 6-4 a la checa Tereza Valentova.