Shelton conecta 44 'aces' para remontar ante Kovacevic en la primera ronda de Basilea

Shelton, número 4 del mundo y finalista en Basilea en 2024, jugó al límite en tres reñidos sets y se apoyó en su servicio para sellar la victoria tras dos horas y 36 minutos ante el 84 del mundo y respescado de la previa.

Con sus 44 'aces' el subcampeón del US Open de este año evitó convertirse en el primer cabeza de serie en caer en la primera ronda en Basilea desde 2001. Es la sexta vez esta temporada que Shelton se impone en un 'tie-break' del set decisivo.

Shelton se enfrentará en octavos al suizo Jerome Kym, beneficiario e una invitación y quien anteriormente dio la sorpresa al derrotar al número 61 del mundo, el francés Arthur Rinderknech, por 7-6(1) y 6-4 para sellar su cuarta victoria en el circuito ATP y la primera fuera del ATP 250 de Gstaad (Suiza).