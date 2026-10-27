Zverev salva cuatro bolas de partido ante Landaluce en la primera ronda en Viena

Zverev avanzó a octavos de final tras un largo partido ante Landaluce, número 67 del ránking ATP. Un torneo que ganó en 2021 ante el estadounidense Frances Tiafoe y la pasada campaña fue subcampeón al caer contra el italiano Jannik Sinner.

Martín Landaluce mantuvo el pulso durante el primer set y llegó a situarse con ventaja de 4-5, pero Zverev elevó el nivel de su juego en el momento decisivo. El alemán aumentó la velocidad de su saque y la intensidad desde el fondo de la pista, aunque el español consiguió competir de igual a igual durante buena parte de la manga.

Con 5-5 en el marcador, Zverev aprovechó varios errores de derecha de Landaluce para romperle el servicio, colocarse por delante y cerró el primer set por 7-5 después de 36 minutos de juego.

La reacción del madrileño llegó en la segunda manga que abrió el set con un juego al servicio, sin conceder ningún punto, y aprovechó después una oportunidad para romper el saque del número dos del mundo.

Cómodo sobre la pista cubierta, Landaluce continuó mostrando personalidad y solidez para mantenerse en el partido. Su constancia complicó las cosas a Zverev, que dejó ver su frustración en varios momentos. Finalmente, Martín Landaluce se impuso por 6-3 para igualar el encuentro.

En el tercer juego el primer cabeza de serie comenzó muy concentrado y comenzó a apretar en el saque, a pesar de la confianza con la que jugó el madrileño.

Con sufrimiento, Zverev se adjudicó el tercer juego de la tercera manga y se colocó 2-1 en el marcador tras salvar una bola de 'break'. El alemán volvió a imponerse con su servicio en el cuarto juego, en el que no cedió ni un solo punto, aunque el madrileño logró mantenerse en la pelea.

Landaluce reaccionó y el encuentro se convirtió en una batalla, con ambos jugadores luchando cada punto y sin concederse tregua. Zverev volvió a adelantarse, pero el español resistió la presión y logró el 5-5, manteniendo la igualdad en una manga cada vez más disputada.

El partido continuó muy igualado y el 67 del mundo consiguió el 6-6 de forma muy valiente con su derecha, salvando dos bolas de partido que forzaron el desempate.

Empezó dominando Landaluce, que llegó a ponerse 2-5, pero un revés del alemán quedó muerto en la cinta que no pudo salvarla y llegó el 6-6 en el marcador. Finalmente, la suerte de Zverev y los errores de Landaluce terminó el partido a favor del alemán que acabó imponiendo su experiencia en un duelo muy igualado que llevó el 'tie-break' hasta el 13-11 tras salvar el germano cuatro bolas de partido.

Alexander Zverev, que acabará el año como número 1, sumó una nueva victoria y avanzó a la segunda ronda donde se medirá al ganador del duelo entre el neerlandés Tallon Griekspoor (50) y el estadounidense Brandon Nakashima (17).