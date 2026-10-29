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Tenis
29 de octubre de 2026 - 11:00

Vacherot acaba con la resistencia de Rafa Jódar

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Redacción deportes, 29 oct (EFE).- El español Rafael Jódar, número 11 del mundo, se despidió este jueves en los octavos de final del torneo ATP 500 de Basilea (Suiza), tras perder con el monegasco Valentin Vacherot por 7-6 (7), 2-6 y 7-6 (7) en dos horas y 32 minutos.

Por EFE
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Jódar, que jugó el partido con un crespón negro en su manga izquierda en señal de duelo por los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) ocurrido este miércoles, sufrió mucho durante el partido para frenar los ataques de Vacherot, que llegó a registrar trece saques directos.

El monegasco ganó el primer set en el 'tie break', moviendo mucho con sus puntos al español, y en el segundo Jódar consiguió romper el saque de su rival, y con mayor confianza, igualó el resultado sin demasiada oposición.

En el tercero la igualdad volvió a ser la tónica dominante aunque Jódar tuvo varias oportunidades para ir decantando el resultado a su favor al poder romper el saque en el tercer juego, gozar de dos bolas para ponerse 5-4 y adelantarse en el 'tie break' final con dos saques que acabaron siendo favorables para el monegasco.

Vacherot se medirá en cuartos al danés Holger Rune, 1202 del 'ranking' ATP, que se deshizo en octavos del polaco Hubert Hurkacz.

Tras esta derrota, Jódar tendrá que esperar al Masters 1000 de París para intentar sellar su plaza en las Finales ATP que se celebran en Turín del 15 al 22 de noviembre.

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