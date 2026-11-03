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Tenis
03 de noviembre de 2026 - 10:40

Etcheverry rompe la racha negativa en París y vence a Rublev

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París, 3 nov (EFE).- El argentino Tomás Martín Etcheverry rompió la racha de seis derrotas consecutivas con un triunfo en su debut en el Masters 1.000 de París, su último torneo del año, donde derrotó al ruso Andrey Rublev, 22 del mundo, 6-4, 6-7(4) y 7-6(3).

Por EFE
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Se aferró al partido Etcheverry ante un rival que también concurría con una mala racha, cuatro derrotas seguidas desde que alcanzó los cuartos en Pekín.

Tras dominar el primer set, el argentino plantó cara al retorno del ruso, que igualó el duelo y se apuntó el segundo en un disputado juego de desempate.

"No estaba jugando mal, sabía que, en el tercero, si manteníamos esa igualdad podíamos ir a otro juego de desempate, y salió bien", dijo Etcheverry tras el duelo.

El argentino no ganaba desde su brillante participación en el Abierto de Estados Unidos, donde alcanzó los octavos de final.

"Esta victoria viene bien para la confianza y afrontar mejor los últimos torneos del año", dijo el tenista, que destacó el hecho de haber batido a un rival como Rublev, al que consideró "un jugadorazo".

"Me permite saber que estoy en este nivel y es muy importante para mí, para poder seguir la semana, para el final del año y para conseguir puntos", agregó.

Etcheverry confesó que la racha de seis derrotas le generó dudas, porque nunca antes había encadenado tantos partidos sin victoria.

"Terminé con mucha confianza el Abierto de Estados Unidos y pensaba que podía hacer un gran cierre del año. Pero no lo hice. Ojalá pueda darle la vuelta ahora", señaló.

"Al final seguí confiando en mis opciones, con la convicción de que con el trabajo volvería a recuperar mi tenis", dijo.

Etcheverry, que nunca ha superado la segunda ronda de París, se medirá este miércoles contra el australiano Alex de Miñaur, octavo favorito, reciente finalista en Viena también bajo techo.

"Voy a tener que jugar como hoy, creo que hice un tuve un gran nivel y tendré que repetirlo. Es otro tipo de jugador, con otro tipo de juego. Le afronté dos veces, ya sé lo que me espera", dijo.

El argentino calificó de "irregular", con una victoria al inicio del año en Rio de Janeiro y algunos buenos resultados como las semifinal de Buenos Aires y Kitzbuhel y los cuartos en Houston.

"Tengo que ganar en experiencia para salir de los malos momentos y cuando estás arriba no confiarte porque puedes ir para abajo", agregó.

La victoria de Etcheverry contrastó con la eliminación de su compatriota Francisco Cerundolo, favorito 16, que se tuvo que retirar lesionado en el tercer set de su partido contra el francés Arthur Rinderknech, 3-6, 7-6(2) y 2-0.

Los problemas físicos de Cerundolo posiblemente le obligarán a renunciar también al dobles en el que estaba inscrito con Etcheverry.

Argentina cuenta con otra baza, Thiago Agustín Tirante, que sustituyó en el cuadro final al italiano Flavio Cobolli, lesionado, y que se medirá este miércoles con el ganador del duelo entre el alemán Jan-Lennard Struff y el francés Arthur Gea, invitado por los organizadores.

En la primera jornada cayeron Juan Manuel Cerundolo, Mariano Navone y Sebastián Baez.

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