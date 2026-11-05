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Tenis
05 de noviembre de 2026 - 16:55

Fritz se medirá a Alcaraz tras derrotar a Fils y acercarse a Turín

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París, 5 nov (EFE).- El estadounidense Taylor Fritz será el rival del español Carlos Alcaraz por un puesto en semifinales del Masters 1.000 de París, tras haber derrotado al francés Arthur Fils, 6-3 y 6-4, su victoria número 100 en esta categoría, que le acerca al Torneo de Maestros de Turín.

Por EFE
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Será el octavo duelo del español, que se clasificó para cuartos sin jugar por la retirada del italiano Matteo Berrettini, contra el estadounidense, que solo se ha impuesto en una ocasión.

Fritz necesita llegar a semifinales para conquistar una de las dos plazas que restan por atribuir en el Torneo de Maestros. De lograrlo, apearía al español Rafael Jodar, de 19 años, de debutar en la gran cita de final de año.

El estadounidense, de 29 años, está demostrando una gran forma en torneos bajo techo, donde encadena doce triunfos esta temporada. Los de París serán los segundos cuartos que dispute en un Masters 1.000 este año, tras los de Cincinatti y los 16 de su carrera.

Alcaraz, que llegó a París tras apuntarse en Viena, también bajo techo, su cuarto torneo del año, el segundo tras la lesión de muñeca que le mantuvo cuatro meses alejado de las pistas, tendrá un rival duro en frente.

Sin apenas entrenamiento en la pista, superó en su debut al estadounidense Alex Michelsen y ahora se medirá a un tenista con un juego sólido, al que este año ya ganó en la Laver Cup, el mismo escenario donde el año pasado concedió su única derrota.

Con su victoria número 100 en Masters 1.000, Fritz se convierte en el séptimo estadounidense que sobrepasa ese número en todos los tiempos y en el octavo tenista en activo de cualquier nacionalidad que lo logra.

Fritz parece lanzado y lo demostró en un gran partido contra Fils, que aunque tuvo el apoyo del público, apenas pudo plantar cara al estadounidense, tras haber conseguido en la ronda anterior su victoria número 39 del año, su récord personal.

Presente en los cuartos de seis Masters 1.000 este año, el francés tenía puestas muchas esperanzas en el torneo, pero no fue capaz de mostrar su mejor tenis ante su público.

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