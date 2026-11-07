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Tenis
07 de noviembre de 2026 - 08:45

Recién retirado, Monfils será el nuevo capitán francés de Copa Davis

Imagen sin descripción

París, 6 nov (EFE).- Gael Monfils será el nuevo capitán francés de Copa Davis, anunció este sábado la Federación Francesa de Tenis (FFT) pocas semanas después de que se anunciara su retirada de los circuitos a los 40 años.

Por EFE
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En un comunicado, la FFT agradeció "el compromiso" de Pierre-Henri Mathieu, que ha ocupado el puesto en los tres últimos años, en los que Francia reintegró la Final 8 de la Copa Davis, al tiempo que destacó la experiencia de Monfils, amasada en 20 años en el circuito profesional.

Agregó que el nuevo capitán estará respaldado por otras dos figuras de tenis francés que ya forman parte de la estructura federativa, Gilles Simon y Richard Gasquet.

El nombramiento de Monfils se produce en pleno Masters 1.000 de París, donde el jugador tuvo derecho a una ceremonia de despedida, dos meses después de haber disputado en el Abierto de Estados Unidos su último partido.

"Es un inmenso orgullo", dijo el nuevo capitán, que apostó por crear "un auténtico proyecto colectivo y crear una dinámica que permita buscar títulos juntos".

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