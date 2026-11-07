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Tenis
07 de noviembre de 2026 - 19:40

Rybakina causa baja en las Finales de la WTA y Kostyuk ocupará su lugar

Imagen sin descripción

Washington, 7 nov (EFE).- La kazaja Elena Rybakina, número uno del mundo, será baja en las Finales de la WTA que empiezan este domingo en Indian Wells (Estados Unidos) por un proceso vírico, según anunciaron este sábado la tenista y la organización.

Por EFE
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"Elena Rybakina se ha retirado de las Finales de la WTA de 2026 por motivos médicos", dijo en un comunicado, en el que también anunció que la ucraniana Marta Kostyuk tomará su lugar.

Kostyuk se enfrentará a la checa Linda Noskova este domingo en el partido inaugural del torneo. Kostyuk y Noskova integran uno de los dos grupos de las Finales de la WTA junto a las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff.

Rybakina, que defendía el título de 2025, lamentó que su "cuerpo no está en condiciones de competir".

"Me da muchísima pena comunicar (...) que, lamentablemente, este año tengo que renunciar a disputar las Finales de la WTA", dijo la moscovita. "He tenido una temporada increíble, pero mi cuerpo no está en condiciones de competir", añadió.

"Voy a dedicar un tiempo a descansar y recuperarme en casa, y a prepararme para la temporada 2027", aseguró Rybakina, que esta temporada conquistó los Abiertos de Australia y Estados Unidos, además de asaltar el número uno del mundo tras dos años de dominio de la bielorrusa Aryna Sabalenka.

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