Último capítulo de la temporada: Dani Vallejo debuta ante Humbert en Estocolmo este lunes

Dani Vallejo afrontará un nuevo desafío en el circuito profesional con su participación en el BNP Paribas Nordic Open de Estocolmo, Suecia. El tenista paraguayo tendrá como primer rival al francés Ugo Humbert, actual número 38 del ranking mundial.

Lea más: Dakar 2026: María Paz Rosetti, protagonista del domingo para Paraguay

Será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional, en un duelo que se disputará sobre superficie de cemento bajo techo (indoor), una condición que favorece el juego agresivo y el servicio del francés.

Vallejo, ubicado en el puesto 56 del escalafón mundial, llega a esta etapa de la temporada con actuaciones destacadas en la gira sobre pista dura, incluyendo importantes victorias frente a jugadores de experiencia como el búlgaro Grigor Dimitrov, en París, y el italiano Matteo Berrettini, en Tokio.

El paraguayo, que alcanzó su mejor ubicación histórica en el puesto 52 durante octubre, buscará seguir sumando puntos para acercarse al Top 50 y consolidarse entre los mejores del tenis mundial.

Por su parte, Humbert, de 28 años y séptimo cabeza de serie, representa una prueba de alto nivel para el compatriota. El zurdo francés se caracteriza por su potencia en el servicio y su agresividad desde los primeros golpes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El torneo de Estocolmo, uno de los tradicionales del calendario ATP, representa otra oportunidad para que Vallejo prolongue su crecimiento en el circuito y cierre la temporada con nuevos avances en el ranking.