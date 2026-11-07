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Tenis
07 de noviembre de 2026 - 17:06

Último capítulo de la temporada: Dani Vallejo debuta ante Humbert en Estocolmo este lunes

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo competirá por última vez en Estocolmo esta temporada.
El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo competirá por última vez en Estocolmo esta temporada.Captura de pantalla

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo tendrá un exigente estreno en el cuadro principal del ATP 250 de Estocolmo, donde enfrentará al francés Ugo Humbert, séptimo preclasificado del certamen. El encuentro está programado para este lunes 9 de noviembre con horario a confirmar.

Por ABC Color
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Dani Vallejo afrontará un nuevo desafío en el circuito profesional con su participación en el BNP Paribas Nordic Open de Estocolmo, Suecia. El tenista paraguayo tendrá como primer rival al francés Ugo Humbert, actual número 38 del ranking mundial.

Lea más: Dakar 2026: María Paz Rosetti, protagonista del domingo para Paraguay

Será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional, en un duelo que se disputará sobre superficie de cemento bajo techo (indoor), una condición que favorece el juego agresivo y el servicio del francés.

Vallejo, ubicado en el puesto 56 del escalafón mundial, llega a esta etapa de la temporada con actuaciones destacadas en la gira sobre pista dura, incluyendo importantes victorias frente a jugadores de experiencia como el búlgaro Grigor Dimitrov, en París, y el italiano Matteo Berrettini, en Tokio.

El paraguayo, que alcanzó su mejor ubicación histórica en el puesto 52 durante octubre, buscará seguir sumando puntos para acercarse al Top 50 y consolidarse entre los mejores del tenis mundial.

Por su parte, Humbert, de 28 años y séptimo cabeza de serie, representa una prueba de alto nivel para el compatriota. El zurdo francés se caracteriza por su potencia en el servicio y su agresividad desde los primeros golpes.

El torneo de Estocolmo, uno de los tradicionales del calendario ATP, representa otra oportunidad para que Vallejo prolongue su crecimiento en el circuito y cierre la temporada con nuevos avances en el ranking.

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