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Tenis
08 de noviembre de 2026 - 13:55

Alcaraz: "Este triunfo significa mucho para mí"

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París, 8 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz aseguró que con su primer triunfo en el Masters 1.000 de París consiguió uno de los objetivos de su carrera y afirmó que este título "significa mucho" para él.

Por EFE
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"Por fin he conseguido encontrar mi nivel aquí. He encontrado la vía correcta y la manera acertada de hacer las cosas. Estoy muy orgulloso de mí mismo y de mi equipo, de todo lo que han hecho para empujarme a seguir adelante", dijo poco después de recibir el trofeo de manos de la leyenda Boris Becker.

"En todas mis participaciones anteriores había caído un par de veces en primera ronda y otras dos en segunda, sin encontrar mi mejor nivel y sin sentirme cómodo con esta superficie", afirmó tras derrotar en la final al estadounidense Ben Shelton para apuntarse el vigésimo noveno título de su carrera y el noveno Masters 1.000.

"Hoy afrontaba uno de los retos más importantes que he tenido. Shelton es un gran campeón y una gran persona. Cada día mejora y tras este torneo lo hará también, así que será más complicado afrontarle en el futuro", destacó.

"Estoy muy contento porque he encontrado la manera de hacerlo, jugando mi tenis y siendo yo mismo en la pista", agregó.

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