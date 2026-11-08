Alcaraz: "Verme favorito en Turín sería perjudicial para mí mismo"

"Verme favorito es una cosa que creo que es perjudicial para mí mismo. Vamos a intentar no pensar en ello. Iremos para estar lo más cómodo posibles, tener las mejores sensaciones y salir a por todas, a competir y estar todo lo mejor mentalmente que podamos", afirmó el español tras levantar por vez primera el Masters 1.000 de París.

Agregó que también tiene en el punto de mira la Copa Davis, para lo que dijo que España tiene "un gran equipo para ganar".

"Vamos a intentar cuidarnos día a día físicamente para poder estar en condiciones y en forma para poder afrontarlo. Como he dicho, quedan dos semanas muy importantes y muy bonitas que tengo por delante, que las vamos a disfrutar", agregó.

Alcaraz reconoció que las Finales ATP, que reúnen a los ocho mejores del curso, generan "una motivación suplementaria" y afirmó que le gustaría ganarlas en alguna ocasión, para lo que trabajará "al máximo" para conseguirlo.

Sobre sus cuatro meses de baja, señaló que "nadie quiere perderse momentos importantes", pero dijo que en ese tiempo estuvo con su familia haciendo "otras cosas que no se pueden hacer cuando estás jugando al tenis".

"No he puesto mi cuerpo en situación de estrés como cuando juego y eso me ha ayudado a llegar a esta parte de la temporada fresco, con ambición, con ganas de ir a los entrenamientos. Se ha visto en las dos últimas semanas", indicó.

El español afirmó que en París ha completado "la mejor semana" desde que superó la lesión de muñeca, sobre todo porque ha dado "un paso adelante en el terreno mental".

"Ha habido momentos difíciles, he tenido que superar baches mentales, he luchado contra mi mismo para mantenerme fuerte y positivo, para no tener pensamientos negativos, estar concentrado en el presente, controlar las emociones", señaló Alcaraz, que en cuartos de final tuvo que levantar dos bolas de partido contra el estadounidense Taylor Fritz.

"Siempre intento mejorar, aprender de las experiencias, de cada partido. El partido contra Taylor me dio mucha información, supe que tenía muchas cosas que mejorar para ser todavía mejor, que tenía que liberar mis golpes, sobre todo en los momentos más difíciles. Estoy feliz de haber podido salvar las bolas de partido contra Taylor y de haber mostrado mi mejor tenis, estoy orgulloso de lo que he conseguido en la pista", comentó.