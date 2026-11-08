ABC
8 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 15:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Estadio Lleno
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 15:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Tenis
08 de noviembre de 2026 - 14:50

Alcaraz: "Verme favorito en Turín sería perjudicial para mí mismo"

Imagen sin descripción

París, 8 nov (EFE).- Carlos Alcaraz reconoció este domingo que afronta en mejores condiciones el final de temporada tras haber estado cuatro meses alejado de las pistas por una lesión de muñeca, lo que le ha llevado a apuntarse los torneos de Viena y París, pero aseguró que no quiere verse favorito para las Finales ATP de Turín porque eso sería "perjudicial" para sí mismo.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Verme favorito es una cosa que creo que es perjudicial para mí mismo. Vamos a intentar no pensar en ello. Iremos para estar lo más cómodo posibles, tener las mejores sensaciones y salir a por todas, a competir y estar todo lo mejor mentalmente que podamos", afirmó el español tras levantar por vez primera el Masters 1.000 de París.

Agregó que también tiene en el punto de mira la Copa Davis, para lo que dijo que España tiene "un gran equipo para ganar".

"Vamos a intentar cuidarnos día a día físicamente para poder estar en condiciones y en forma para poder afrontarlo. Como he dicho, quedan dos semanas muy importantes y muy bonitas que tengo por delante, que las vamos a disfrutar", agregó.

Alcaraz reconoció que las Finales ATP, que reúnen a los ocho mejores del curso, generan "una motivación suplementaria" y afirmó que le gustaría ganarlas en alguna ocasión, para lo que trabajará "al máximo" para conseguirlo.

Sobre sus cuatro meses de baja, señaló que "nadie quiere perderse momentos importantes", pero dijo que en ese tiempo estuvo con su familia haciendo "otras cosas que no se pueden hacer cuando estás jugando al tenis".

"No he puesto mi cuerpo en situación de estrés como cuando juego y eso me ha ayudado a llegar a esta parte de la temporada fresco, con ambición, con ganas de ir a los entrenamientos. Se ha visto en las dos últimas semanas", indicó.

El español afirmó que en París ha completado "la mejor semana" desde que superó la lesión de muñeca, sobre todo porque ha dado "un paso adelante en el terreno mental".

"Ha habido momentos difíciles, he tenido que superar baches mentales, he luchado contra mi mismo para mantenerme fuerte y positivo, para no tener pensamientos negativos, estar concentrado en el presente, controlar las emociones", señaló Alcaraz, que en cuartos de final tuvo que levantar dos bolas de partido contra el estadounidense Taylor Fritz.

"Siempre intento mejorar, aprender de las experiencias, de cada partido. El partido contra Taylor me dio mucha información, supe que tenía muchas cosas que mejorar para ser todavía mejor, que tenía que liberar mis golpes, sobre todo en los momentos más difíciles. Estoy feliz de haber podido salvar las bolas de partido contra Taylor y de haber mostrado mi mejor tenis, estoy orgulloso de lo que he conseguido en la pista", comentó.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
“No puede ser ko; soy un expresidente de la República”: la queja de Santiago Peña antes de ser esposado
Ver más
02
Nacionales
Peña cumple reclusión en habitación común, con libre visita y uso de celular
Ver más
03
Política
Santiago Peña fue el principal defensor del Grupo Vázquez: estas son las evidencias
Ver más
04
Economía
“Puerto Madero” de Asunción: Ueno Bank tomó el control de contrato de ANNP y ahora las obras están paradas
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: perjuicio causado por Santiago Peña superaría US$ 809 millones
Ver más

Te puede interesar