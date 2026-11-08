Noskova y Gauff ganan los partidos inaugurales de las Finales WTA en Indian Wells

Noskova, número 8 del mundo y campeona en Wimbledon, se impuso a Kostyuk (n.10) por 6-2 y 6-4 en 1 hora y 26 minutos, en el partido que abrió el torneo que reúne a las ocho mejores tenistas del año.

Kostyuk reemplazó este sábado a última hora a la número uno del mundo, la kazaka Elena Rybakina, baja por un episodio viral.

En el otro partido de la jornada, que enfrentó a las dos tenistas estadounidenses, Gauff (n.4) derrotó a Pegula (n.5) por 6-4, 5-7(5) y 6-2 en 2 horas y 39 minutos.

En el segundo set, Gauff salvó tres puntos de set cuando Pegula ganaba por 5-1 y encadenó cinco juegos consecutivos para el 6-5. Gauff llegó a disponer de una bola de set, pero Pegula forzó el 'tie-break', en el que ganó la manga en la quinta oportunidad.

Gauff, Pegula, Noskova y Kostyuk integran uno de los dos grupos del torneo. El otro lo forman la bielorrusa Aryna Sabalenka (n.2), la rusa Mirra Andreeva (n.3), la ucraniana Elena Svitolina (n.6) y la checa Karolina Muchova (n.7).

Este lunes se enfrentarán Sabalenka-Muchova y Andreeva-Svitolina en la primera jornada del segundo grupo.

Las Finales se disputan este año en Indian Wells (Estados Unidos) después de que la WTA cortara el contrato de tres años que concedía a Riad la sede del torneo tras el estallido de la guerra en Oriente Medio.