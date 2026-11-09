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Tenis
09 de noviembre de 2026 - 05:35

Alcaraz recorta distancias con Sinner y Jódar retrocede un puesto al undécimo

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Redacción deportes, 9 nov (EFE).- El tenista español Carlos Alcaraz, tras su victoria en el Masters 1.000 de París, sumó mil puntos en la clasificación del ránking ATP y recorta distancias con el italiano Jannik Sinner, segundo, mientras que Rafa Jódar retrocede un puesto, sale del top-10 y se sitúa undécimo, cediendo su lugar al estadounidense Taylor Fritz.

Por EFE
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El triunfo de Alcaraz en París en la final ante Ben Shelton, en superficie dura, refrendó el buen momento deportivo con el que llega el español a este final de temporada, en el que está recortando distancias con Jannik Sinner, ausente desde Wimbledon el pasado 29 de junio, algo que ya le hizo perder la primera posición del ránking.

En lo más alto sigue el alemán Alexander Zverev con 9.550 puntos, seguido de cerca por Sinner con 9.450. Tercero es Carlos Alcaraz con 7.100.

Esta semana no hay movimientos entre los primeros nueve puestos del ránking. De esta forma sigue cuarto el estadounidense Ben Shelton, quinto el ruso Daniil Medvedev, sexto el italiano Flavio Cobolli, séptimo el francés Arthur Fils, octavo el estadounidense Frances Tiafoe y noveno el australiano Alex de Miñaur.

El español Rafa Jódar cae un puesto del décimo al undécimo, igual que el serbio Novak Djokovic, que se sitúa duodécimo. El beneficiado es el estadounidense Taylor Fritz, que llegó a cuartos en París y sube dos puestos hasta el décimo.

Esta semana, tras el Masters de París, hay tenistas que experimentan una gran subida en la clasificación. El noruego Casper Ruud sube cinco puestos hasta el 18, el francés Luca Van Assche trece hasta el 34, el portugués Nuno Borges ocho hasta el 41, el también galo Arthur Rinderknech diez hasta el 58, el japonés Rinky Hijikata veinticuatro hasta el 59 y el argentino dieciséis hasta el 59.

En el lado opuesto hay tenistas que caen varios puestos en la clasificación como el brasileño Joao Fonseca, que pierde cinco puestos y cae al 46, o los españoles Jaume Munar y Martín Landaluce, que retroceden cinco y cuatro, respectivamente, hasta el 70 y 71.

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