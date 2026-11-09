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Tenis
09 de noviembre de 2026 - 01:40

Cristina Bucsa debuta con una victoria en el dobles de las Finales de la WTA

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Washington, 8 nov (EFE).- La española Cristina Bucsa debutó este domingo con victoria en el dobles de las Finales de la WTA, torneo en el que forma pareja con la estadounidense Nicole Melichar-Martinez.

Por EFE
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Bucsa y Melichar-Martinez derrotaron a la australiana Ellen Perez y la neerlandesa Demi Schuurs por 6-0 y 6-4 en 1 hora y 10 minutos. La española y la estadounidense remontaron el segundo set tras empezar 4-1 abajo.

Con este triunfo, Bucsa y Melichar-Martinez se sitúan líderes del Grupo 2 de las Finales de la WTA, por delante de las italianas Sara Errani y Jasmine Paolini, que también ganaron su partido a la estadounidense Taylor Townsend y a la checa Katerina Siniakova.

Bucsa y Melichar-Martinez se clasificaron a las Finales de la WTA como cuartas cabezas de serie tras ganar juntas los torneos de Guadalajara y Ningbo. La española es actualmente la número 11 del mundo en dobles.

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