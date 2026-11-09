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Tenis
09 de noviembre de 2026 - 11:50

Jódar jugará en Queen's en 2027

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Londres, 9 nov (EFE).- El español Rafael Jódar disputará el torneo de Queen's en 2027 como preparación para Wimbledon, según informó este lunes la organización.

Por EFE
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El madrileño ya tenía programado jugar este torneo este año, pero se tuvo que dar de baja a última hora por una lesión.

En Queen's, de categoría 500, Jódar se encontrará con Carlos Alcaraz, dos veces ganador del certamen, y con Ben Shelton, finalista del pasado Abierto de Estados Unidos, que fueron los dos primeros tenistas cuya participación anunció el torneo.

Con unas condiciones muy parecidas a las de Wimbledon, el torneo de Queen's se disputa dos semanas antes del tercer Grand Slam de la temporada.

Además de Jódar, Queen's confirmó este lunes la presencia en 2027 de Emma Raducanu, ganadora del Abierto de Estados Unidos en 2021 y finalista en Queen's este año.

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