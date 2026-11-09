Magda Linette gana en Chennai y vuelve a levantar un título más de dos años después

La final tuvo que disputarse un día después de lo previsto debido a la lluvia y la mala calidad del aire en la jornada precedente, una circunstancia que obligó a aplazar el partido.

Sobre la pista, Linette, de 34 años, comenzó el partido perdiendo el primer set y teniendo que remontar en los dos siguientes para poder llevarse el triunfo en un duelo en el que solo cedió dos juegos con su servicio.

Este es el cuarto triunfo de la carrera profesional de Magda Linette, 68 del mundo, tras conquistar anteriormente los torneos WTA 250 de Nueva York (2019), Hua Hin (2020) y Praga (2024). De hecho, su última final fue en la ciudad checa el 26 de julio de 2024.