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Tenis
09 de noviembre de 2026 - 11:25

Magda Linette y Claire Liu protagonizan las mayores subidas del ránking WTA

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Redacción deportes, 9 nov (EFE).- La polaca Magda Linette, tras ganar el torneo de Chennai (India), y la estadounidense Claire Liu, vencedora en Hong Kong, protagonizan las mayores subidas en el ránking WTA que sigue liderando con solvencia la kazaja Elena Rybakina y que no tiene cambios en su top-10.

Por EFE
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Linette, de 34 años, se llevó el torneo de Chennai ante la indonesia Janice Tjen y sumó unos valiosos puntos que la permiten saltar del puesto 68 al 43 del ránking mundial.

La otra ganadora de la semana, Claire Liu, que llegó a ser número uno del mundo júnior, se llevó el torneo de Hong Kong a la filipina Alexandra Eala y pasa del puesto 102 al 69 al subir 33 posiciones.

En el top-10 del ránking no hay cambios. La número uno sigue siendo Elena Rybakina, seguida de la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda; la rusa Mirra Andreeva, tercera; y las estadounidenses Coco Gauff y Jessica Pegula, cuarta y quinta, respectivamente.

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