Magda Linette y Claire Liu protagonizan las mayores subidas del ránking WTA

Linette, de 34 años, se llevó el torneo de Chennai ante la indonesia Janice Tjen y sumó unos valiosos puntos que la permiten saltar del puesto 68 al 43 del ránking mundial.

La otra ganadora de la semana, Claire Liu, que llegó a ser número uno del mundo júnior, se llevó el torneo de Hong Kong a la filipina Alexandra Eala y pasa del puesto 102 al 69 al subir 33 posiciones.

En el top-10 del ránking no hay cambios. La número uno sigue siendo Elena Rybakina, seguida de la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda; la rusa Mirra Andreeva, tercera; y las estadounidenses Coco Gauff y Jessica Pegula, cuarta y quinta, respectivamente.