Caja Fiscal acumula déficit de G. 395.000 millones

Los datos forman parte del informe correspondiente al mes de mayo a través del cual el Ministerio de Hacienda detalla los ingresos, los gastos y el resultado financiero de la entidad que administra la jubilación de los funcionarios de la Administración Central.

Lea más: Situación de la Caja Fiscal en Paraguay

El reporte indica que de enero a mayo el aporte de los funcionarios activos supera los G. 1,2 billones (US$ 181,8 millones al cambio vigente) y los haberes jubilatorios abonados alcanzaron más de G. 1,6 billones (US$ 239 millones), lo que hace una diferencia negativa de G. 395.441 millones (US$ 57,2 millones).

La Caja Fiscal está conformada por seis sectores públicos: empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales, que a mayo registran superávit de 97%, 18% y 22%, respectivamente. Además, policías, militares y maestros, registran déficit de 57%, 72% y 46%, respectivamente.

Jubilados y pensionados

De acuerdo con el informe, la entidad cuenta con 68.492 beneficiarios, de este total 58.295 son jubilados y 10.197 herederos o pensionados. En tanto, aunque el informe no incluye esta vez la cantidad de funcionarios que aporta, hasta abril estaban registrados más de 230.000 aportantes.

Los gremios de jubilados del sector de empleados públicos, vienen insistiendo en la aprobación del proyecto de ley de actualización de haberes, lo que para Hacienda implica equiparar la jubilación con los sueldos de los funcionarios activos (en sus respectivas categorías).

Lea más: Caja Fiscal: Equipo Económico advierte que actualización compromete la sostenibilidad

El estudio del proyecto, sin embargo, fue postergado sine die en la Cámara de Senadores atendiendo las advertencias realizadas por la cartera económica.

Hacienda sostiene que la denominada actualización acelerará el proceso de deterioro de las finanzas de la Caja Fiscal, terminará utilizando sus reservas en un corto plazo y, posteriormente, el Tesoro tendría que desembolsar unos US$ 200 millones para cubrir los beneficios de los jubilados.