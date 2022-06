Paraguayos en el exterior: ¿Cuánto remesaron en lo que va del año?

El informe del BCP sobre remesas familiares detalla que en enero ingresaron US$ 35,7 millones; en febrero US$ 38,5 millones; en marzo US$ 48,8 millones; en abril US$ 34 millones y en mayo US$ 37,5 millones.

Con este último envío, el total de divisas ingresadas al país al quinto mes del año asciende a US$ 194,6 millones, lo que implica una leve disminución de 0,4% comparado con el mismo periodo de 2021, cuando el monto superó los US$ 195,4 millones.

Las cifras se mantienen por debajo de lo remesado antes de la pandemia por covid-19, pero que de igual modo constituye una importante inyección de recursos a la economía familiar y a la del país, en una coyuntura en donde la sequía afectó fuertemente el sector agrícola ganadero y una suba generalizada de los precios, principalmente de los alimentos y combustibles derivados del petróleo.

Remesas por países

De acuerdo con el informe de la banca matriz, España sigue siendo el país desde donde más dinero viene, en mayo llegó US$ 21,5 millones y con esto el acumulado asciende a US$ 115 millones.

Le sigue en orden de importancia los Estados Unidos, desde donde en mayo provino US$ 7,7 millones, lo que llevó el acumulado al quinto mes a US$ 38,9 millones; y en tercer lugar Argentina, con un monto de US$ 2,3 millones en mayo y el acumulado subió a US$ 10,9 millones.

También, de enero a mayo desde Francia se remesaron US$ 4,1 millones; desde Chile US$ 4 millones; desde Brasil US$ 3,8 millones; desde Italia US$ 2,1 millones y desde Alemania US$ 1,6 millones; mientras que Japón envió US$ 1,2 millones, a lo que se suman diversos otros países del mundo.