Hacienda declara desierta subasta de bonos y espera aprobación de préstamos

La cartera comunicó que la decisión obedece a que actualmente está en trámite de aprobación en el Congreso, el proyecto de ley que modifica las fuentes de financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN).

El informe no ahonda en los motivos reales, pero de acuerdo a lo sucedido en subastas anteriores en donde se adjudicaron montos mínimos y las declaraciones efectuadas en su momento por las autoridades, los inversionistas ofertan tasas muy por encima de las referenciales establecidas por Hacienda.

En ese contexto, buscando tasas más baratas para endeudar al país se solicitó al Parlamento aprobar el proyecto que permite dejar de emitir bonos y a cambio contratar dos préstamos: US$ 90 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$ 50 millones de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

En el proyecto de ley se argumenta que el incremento en la tasa de política monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP) tiene un impacto en las condiciones financieras de las emisiones de bonos, lo cual implica un aumento en el costo de financiamiento debido a las altas tasas demandadas por el mercado financiero.

El BCP aumenta la tasa de interés de política monetaria para buscar contener la inflación, que cada mes va incrementándose debido a la suba generalizada de precios, principalmente de alimentos y combustibles derivados del petróleo. A mayo la inflación acumulada cerró en 5,4% y la tasa interanual en 11,4%.

Oferta de bonos realizada en la Bolsa

Hacienda puso ayer a disposición de los inversionistas la reapertura de cuatro series de bonos por un total de G. 110.000 millones (US$ 16 millones), con vencimiento en los años 2025, 2031, 2036 y 2040, a tasas nominales de 7,75%, 7,80%, 8,00% y 9,90%, respectivamente.

El informe señala que se recibieron ofertas por valor de G. 232.439 millones (US$ 33,88 millones), sin embargo, el Comité de Colocación de Bonos de Hacienda consideró oportuno no aceptar las ofertas y declarar desierta la subasta.

Explica que tras la aprobación del proyecto de ley que permitirá contratar dos préstamos en reemplazo de la colocación de bonos, se procederá a dar de baja el programa de emisión de títulos de deuda correspondiente al presente ejercicio fiscal.

La cartera indica que a la fecha colocaron bonos en el mercado local por G. 60.338 millones (US$ 8,80 millones), por lo que tras esta última operación llevada a cabo en la víspera el remanente no colocado supera los US$ 140 millones.