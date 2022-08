Paraguay sigue siendo el menos endeudado, justifica Hacienda

El viceministro de Economía, Iván Haas, en la audiencia pública expuso sobre la coyuntura económica que vive el país y, en ese contexto, mencionó el paquete de estímulo económico implementado en pandemia, la pobreza, la deuda pública, el crecimiento económico y el plan de convergencia al tope de 1,5% del producto interno bruto (PIB) de déficit fiscal, entre otros puntos.

La cartera emitió este viernes una nota que menciona lo expuesto por el viceministro Haas en San Ignacio, Misiones, quien inició la rendición señalando que nuestro país ejecutó un paquete de estímulos oportunos y eficaces, en línea con las medidas a nivel regional en la pandemia.

Sostuvo que a través de estos estímulos se logró apoyar a las familias vulnerables y atenuar el impacto de la pobreza en nuestro país.

Haas expresó que el paquete de medidas representó alrededor de 5,5% del PIB en el 2020, que significó un aumento de la deuda de 22,9% que se tenía en el 2019, al 33,8% en el 2020; y a 35,1% al cierre del 2021.

Dijo que este incremento se explica por el aumento de los gastos en salud y gastos en programas sociales como Pytyvõ, Ñangareko, los subsidios de energía eléctrica y agua, pero que a pesar de esto Paraguay sigue siendo el país menos endeudado de la región.

“Mirando el caso de Argentina, que tiene una deuda de más del 100% de su PIB, Brasil con casi 100%. Inclusive, en el 2021, Paraguay mantuvo una deuda menor que la de Chile”, destacó el viceministro.

Hacienda defiende endeudamiento

El subsecretario justificó de esta manera el nivel de endeudamiento público, que a junio último llega a US$ 14.450,3 millones y representa el 36% del PIB, aunque para analistas económicos ya sobrepasa el nivel de prudencia para el país.

La deuda empieza a crecer a un ritmo acelerado durante el gobierno de Horacio Cartes (ANR), mediante la emisión de bonos soberanos; lo que continuó con el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez (ANR).

Los datos revelan que en el primer semestre del presente ejercicio la deuda aumentó US$ 819 millones con respecto al cierre de 2021 y en lo que va del gobierno de Abdo Benítez, entre 2018 y junio de 2022, creció US$ 6.409,4 millones.

En este periodo el incremento de los compromisos se dieron, principalmente, entre 2019 y 2020, primero para invertir en obras ante la caída de la actividad económica y, segundo, para hacer frente a la pandemia por covid-19.

La cartera fiscal sostiene que la deuda del sector público con garantía del Tesoro a mediano plazo no podrá exceder el tope del 40% del PIB, incluso abre la posibilidad de que sea mayor temporalmente en casos excepcionales, según se estableció en el proyecto de ley que modifica la Ley N° 5098 de Responsabilidad Fiscal.

Aseguran que pobreza no aumentó

Haas también habló de la pobreza y, según el informe, explicó que el logro más importante con estas medidas fue mantener los niveles de pobreza, a fin de que no aumentaran de manera sustancial y, en ese sentido, mencionó que al cierre del 2020 el nivel de pobreza alcanzó el 26,9% de la población total.

“De no implementarse las medidas de transferencias monetarias, la pobreza habría aumentado al 30,1% de la población, esto significa que más de 200.000 personas no cayeron bajo el nivel de pobreza. Con la pobreza extrema lo mismo, cerramos el 2020 3,9% y si no se tomaban estas medidas alcanzaría 6,4%”, afirmó el viceministro.

Además, que con las medidas implementadas se logró que la caída económica no fuera muy brusca, teniendo en cuenta que la reducción de la tasa de crecimiento durante el 2020 fue tan solo -0,8%, siendo una de las economías con menor contracción económica en la región.

“En el 2021 vimos el rebote de la economía 4,2%, y en el 2022, cuando esperábamos que ya iba a ser el año de la consolidación, las perspectivas se ven un poco complicadas por factores internos como la sequía, que afecta más del 60% del sector agrícola. Hoy la estimación de crecimiento para este año es de 0,2% recientemente actualizado por el Banco Central del Paraguay (BCP), que es un número bajo, pero que sigue siendo positivo”, expresó Haas.

Plan de convergencia fiscal

El subsecretario resaltó que dentro del plan de convergencia fiscal el déficit no debe superar 1,5% del PIB, pero por la pandemia superó ampliamente, llegando incluso al 6,1%.

“Tenemos que volver a niveles prudentes y nos trazamos niveles de convergencia a 4 años. El 2021 cerramos con un déficit 3,6%, este año estimamos el 3%, y para el próximo 2,3%, para finalmente volver al 1,5% en el 2024″, añadió.

Haas también mencionó sobre la suba de los combustibles, que el Gobierno adoptó medidas muy importantes como la rebaja del impuesto selectivo al consumo (ISC) y la suspensión del aporte intergubernamental, para atenuar el impacto en el mercado local del incremento de los precios internacionales del petróleo.