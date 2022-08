Fisco ya recaudó el 58% de la meta establecida

La cartera explica en su informe de los G. 39,7 billones US$ 5.680,6 millones) establecidos como meta de recaudación en el año, al séptimo mes ingresó G. 23,2 billones (US$ 3.320 millones), lo que representa el 58,4%.

Los ingresos total incluyen lo recaudado en concepto de ingresos tributarios y los denominados otros ingresos, que a julio muestran un aumento del 10,2%, principalmente por la buena dinámica de los ingresos tributarios.

Con respecto a los ingresos tributarios, el informe menciona que mantienen una sólida trayectoria positiva, presentando un crecimiento interanual positivo por séptimo mes consecutivo.

Lea más: Recaudación tributaria aumentó 16% en julio

Añade que la contribución de los impuestos directos (a los ingresos y las ganancias) vienen aumentando, contribuyendo a una mayor equidad tributaria.

“La dinámica positiva de los ingresos tributarios al mes de julio se explica por el buen ritmo de recaudación, tanto de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) como de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Hacienda señala que la buena dinámica de los ingresos tributarios, compensa la caída de otros ingresos no tributarios.

Según el informe, al mes de julio la recaudación de impuestos alcanzó G. 17,7 billones (US$ 2.543,3 millones), en tanto que otros ingresos no tributarios aportó G. 5,4 billones (US$ 776,6 millones).