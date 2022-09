Caja Fiscal: déficit de US$ 89,4 millones al mes de agosto

Con este resultado del mes de agosto, el saldo rojo acumulado en ocho meses suma G. 626.382 millones (US$ 89,4 millones), equivalente a -23%, según el informe que dio a conocer el Ministerio de Hacienda.

Los datos indican que al mes de agosto el aporte de los funcionarios activos fue poco más de G. 2 billones (US$ 296 millones), pero el pago de los haberes jubilatorios llegó a los G. 2,6 billones (US$ 385,5 millones).

La Caja Fiscal está conformada por seis sectores: empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales, que a agosto registran superávit del 89%, 15% y 21%, respectivamente: Por otro lado, el sector de policías, militares y maestros registra déficit del -59%, -72% y -41%, respectivamente.

El déficit de los docentes se financia con los fondos de los sectores superavitarios, en tanto que el saldo rojo de los policías y militares, directamente con los recursos que provienen del pago de los impuestos.

En 2021, según los datos de Hacienda, la Caja de Jubilaciones cerró con un déficit de US$ 167 millones y el presente ejercicio 2022 apunta a culminar el ejercicio con un saldo rojo de US$ 224 millones, de este último US$ 153 millones corresponde a las Fuerzas Públicas y US$ 71 millones al sector docente.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 prevé un déficit de US$ 250 millones para el cierre del ejercicio, según los datos de Hacienda.

La cartera indica que de este saldo negativo, US$ 180 millones corresponderá al sector de policías y militares, mientras que US$ 70 millones al sector de docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).