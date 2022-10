Caja Fiscal percibió US$ 1,6 millones

La cartera fiscal explica que el cobro de estos intereses se debe a diversas inversiones realizadas en compra de bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), o bien por certificados de depósitos de ahorros (CDA) en bancos de plaza.

El informe agrega que la Caja de Jubilaciones ya recibió desde 2013 hasta setiembre último G. 776.571 millones (US$ 110 millones) en concepto de intereses generados por las referidas inversiones.

Al mes de setiembre, la Caja Fiscal tenía invertidos G. 600.000 millones (US$ 84,9 millones) en bonos de la AFD y en CDA de los bancos: Sudameris, GNB, GNB fusión, y Regional.

La entidad que administra los fondos jubilatorios del sector de la administración central, hasta agosto pasado acumulaba un déficit de G. 626.382 millones (US$ 89,4 millones), equivalente a -23% de diferencia entre los aportes realizados por los funcionarios activos y los haberes pagados a los jubilados.

Déficit por sectores

La Caja Fiscal está conformada por seis sectores: empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales, que hasta agosto registraban un superávit del 89%, 15% y 21%, respectivamente: Por otro lado, el sector de policías, militares y maestros registraba un déficit del -59%, -72% y -41%, respectivamente.

El déficit de los docentes se financia con los fondos de los sectores superavitarios, en tanto que el saldo rojo de los policías y militares, directamente con los recursos que provienen del pago de los impuestos.

En 2021, según los datos de Hacienda, la Caja de Jubilaciones cerró con un déficit de US$ 167 millones, mientras que el presente ejercicio (2022) apunta a culminarlo con un saldo rojo de US$ 224 millones, de este último, US$ 153 millones corresponden a las Fuerzas Públicas y US$ 71 millones al sector docente.