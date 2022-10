PGN 2023: Bertoni señala que lo asignado al MAG no es el adecuado

El titular del MAG expuso esta mañana ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso el plan de gasto que pretende ejecutar con los fondos que le fueron asignados a la institución dentro del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023, que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso para su aprobación.

El presupuesto vigente del MAG asciende a G. 428.339 millones (US$ 60,3 millones) y para el próximo año se le asigna G. 502.355 millones (US$ 70,7 millones), lo que representa un aumento de G. 74.016 millones (US$ 10,4 millones) y equivale al 17,2%.

El ministro Bertoni indicó que hay un aumento del 2% en los gastos en servicios personales, pero que eso obedece al reajuste del salario mínimo vigente para los funcionarios.

Reducción de los recursos previstos

Señaló que el proyecto registra una disminución de G. 25.751 millones (US$ 3,6 millones) de recursos provenientes de la ley de tabacos, con respecto al presente ejercicio.

Explicó que esta reducción afecta directamente a las gastos misionales y operativos, tales como adquisición de insumos agrícolas y pecuarios, de equipos agropecuarios, asistencia técnica, reparación de vehículos, maquinarias, combustibles, reparación de locales correspondientes a centros de desarrollo agropecuario, entre otros.

Bertoni expuso que el MAG tiene cobertura en las regiones oriental y occidental del país, pero no cuenta con la cantidad necesaria de funcionarios permanentes y contratados.

En cuanto a los créditos presupuestarios destinados a los servicios personales, son insuficientes para mantener la cobertura de asistencia técnica, esto sumado al cierre de proyectos de inversión que financian la contratación de técnicos de campo y especialistas, siendo este servicio indispensable para la sostenibilidad de las inversiones realizadas por los proyectos.

También expresó que la aplicación de topes presupuestarios obligan a la entidad al decrecimiento de su presupuesto, en materia de servicios personales, sacrificando rubros muy importantes e imprescindibles para una adecuada gestión institucional.

Legisladores pelearán por más fondos

Los legisladores cuestionaron el bajo presupuesto que dispone el MAG para asistir a un sector fundamental para el desarrollo de la economía y con muchas necesidades, por lo que le señalaron que pelearían por otorgarle mayores recursos.

El senador Fulgencio Rodríguez (FG) habló incluso de reducir los fondos previstos para la construcción de caminos y destinar más al sector agrícola. “Si se prevé US$ 1.000 millones para caminos, hagamos US$ 800 millones y demos más a la agricultura”, insistió el senador.

Bertoni agradeció la preocupación de los legisladores y respondió que a ellos les llama la atención que un sector que genera el 19% del PIB y más del 50% sumando los servicios conexos, esté con menos del 1% del Presupuesto General de la Nación, “no nos parece adecuado, pero entendemos las dificultades presupuestarias que encontramos”.