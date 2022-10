Según Abdo no hubo “cuoteo político” en la Corte y se incomoda por criticas al endeudamiento público

Mario Abdo, primer mandatario de Paraguay calificó como “inéditas” a las elecciones durante su gobierno para cubrir vacancias de los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Enfatizó que no hubo la necesidad de un “cuoteo político” para la reforma del Poder Judicial, y que con eso se envió un mensaje contundente a los ministros de la Corte.

Abdo resaltó que la necesidad es que prime la seguridad jurídica en el Paraguay. “Se priorizó el puntaje, no el cuoteo político”, alegó. Con estas expresiones buscó centrar su compromiso en dar tranquilidad a la inversión y que los ministros deben dedicarse a dar justicia.

Indicó que el fortalecimiento de la institucionalidad es para dar garantía y previsibilidad a los inversores, “para que seamos creíbles a nivel nacional e internacional”, sostuvo.

“Era mucho mas barato sacar préstamos que avanzar hacia esas herramientas”, afirmó Abdo

El titular del Poder Ejecutivo, Mario Abdo habló de la necesidad que para el futuro se tenga un complemento y financiamiento privado. Lo dijo esta mañana durante el Foro de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa).

“Antes de ser presidente los diarios decían que Paraguay está después de Haití en cuanto a infraestructura, pero ahora tenemos obras que significan progreso, y genera activos en la región”, expresó. Esto en referencia a las críticas por el nivel de endeudamiento que tiene nuestro país.

Manifestó que no se logró avanzar en las Alianzas Público- Privada (APP) ni en la Ley 5.074, porque había un exceso de liquidez en los organismos multilaterales. Consideró que era mucho más barato sacar préstamos que avanzar hacia esas herramientas”, afirmó Abdo.

Indicó que hoy sí por el pequeño espacio fiscal que se tiene, el país deberá utilizar estas herramientas. Se justificó en cuánto le iba a costar al país no hacer las obras, estar aislados y no acceder a nuestra energía. “Si no hacíamos la bioceánica aquí se iba a hacer en otra parte”, recalcó.

De acuerdo al informe del Ministerio de Hacienda, la deuda pública a julio de este año alcanzó más de U$S 14 mil millones y representa el 35,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

