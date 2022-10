Piden revisar pago por biotecnología en soja

“De la reunión participaron en forma individual directivos de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), de la multinacional Agrofértil y de la Cooperativa Pindó, y les explicamos que la posición de la APS con relación al proyecto presentado por el diputado Colym Soroka, que pedía ‘prorrogar el vencimiento por un año y prohíbe aplicación de multas y recargos a obligaciones derivadas de contratos de entrega de granos de la zafra 2021/2022′, el cual no corresponde ya que es un contrato entre privados”, empezó diciendo Michels.

Tema regalías por dialectología

Sobre el tema de pago de regalías por el uso de la tecnología en soja RR2 Intacta, le consultamos al presidente de la APS, “creemos que el tema del pago de regalías por el uso de biotecnología se debe revisar, ya que el productor está pagando un dinero importante por una semilla que el año pasado no llegó a los 3.750 kilos por hectárea que es por lo que se paga, sino que el promedio nacional llegó a 900 kilos por hectárea”.

Un ejemplo de cuánto se paga

Le pedimos que nos explique cómo es el mecanismo, “vamos a explicar el mecanismo más directo, donde el productor va y compra una semilla que tiene el evento biotecnológico RR2 Intacta de 40 kilos (1 hectárea), le cuesta US$ 55, a esto le suma la biotecnología (resistencia a enfermedades y plagas) US$ 28,8, o sea, paga US$ 83,8. Esto le abre una ventana de que puede cosechar hasta 3.750 kilogramos de semillas comerciales por hectárea; si el productor cree que va a cosechar 4.000 kilos por hectárea, debe avisar adónde compró para no pagar más regalía, pero si saca 900 kilos por hectárea, como pasó este año, ya nadie le devuelve parte de los US$ 28,8 que pagó por la biotecnología”.

Posición de la APS

“Nosotros como APS creemos que no es correcta la forma en que se está pagando actualmente por las regalías; los productores pagaron US$ 28,8 por una biotecnología que prometía 3.750 kilos por hectárea, pero al final el productor sacó solo 900 kilos por hectárea en la última campaña. El planteamiento es crear un valor en donde se pague una regalía real por lo cosechado, nosotros no decimos que no queremos pagar, solo queremos pagar lo justo, pues también somos conscientes que la biotecnología nos está ayudando a cosechar más”, explicó el directivo.

Seguir conversando

El Ing. Hugo Pastore, directivo de Capeco, que participó a título personal, dijo: “charlamos de varios temas y creo que el tema regalías y el sistema de cobro aún va a tener que ser debatido, ya que hay sectores que tienen una idea y línea de pensamiento y otros que piensan diferente, pero creemos que se va a poder lograr un punto de equilibrio”.