Tributación recaudó 8,5% más en octubre

La recaudación tributaria llegó a poco más de G. 1,1 billones (US$ 164 millones), de este total en efectivo ingresaron en efectivo G. 1,1 billones (US$ 156 millones) y en compensaciones con créditos fiscales G. 60.263 millones (US$ 8 millones), lo que en el total implica una variación interanual de 8,5%.

“Es importante remarcar que la recaudación sigue mostrando una notable mejoría, siempre apoyado en la gestión de la Administración Tributaria, brindando las herramientas necesarias para el fortalecimiento de la actividad económica actual”, se lee en una parte del informe de la SET.

Con este resultado, el acumulado de enero a octubre suma G. 15,8 billones (US$ 2.212 millones), que representa un aumento del 14,3% con respecto al mismo periodo del año pasado.

La SET señala que con esto se visualiza un crecimiento positivo en la recaudación total acumulada, un dato significativo para el financiamiento de los compromisos del Estado.

Destaca que en estos diez meses se muestra que la contribución del impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a la renta empresarial (IRE), el impuesto a los dividendos y las utilidades (IDU) y el impuesto a la renta personal (IRP), explican en mayor medida la variación interanual positiva en términos de recaudación acumulada (efectivo más créditos fiscales).