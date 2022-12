En noviembre, ANDE descontó US$ 5,2 millones a clientes residenciales

En octubre pasado, la reducción en las facturas de la ANDE de 1.080.621 clientes residenciales fue por un total de G. 31.820 millones (US$ 4,3 millones).

Asimismo, en setiembre de este año, la ANDE también había descontado de las facturas el 25% de su consumo a 1.111.655 clientes residenciales, por un valor total de G. 32.802.653.116 (US$ 4,6 millones), según informó en su momento el presidente de la institución, Félix Sosa.

La exoneración del 25% está destinado a los clientes residenciales que llegan a consumir hasta 1.000 kwh/mes (G. 462.000), que no reciban el subsidio de la tarifa social, sin que importe que tengan facturas o deudas pendientes.

Lea más: ANDE descontó casi US$ 9 millones en dos meses

Desde la ANDE aclararon que no se modifica el pliego tarifario, que sigue vigente; sino que esta es una medida económica que tomó el Gobierno Nacional con la intención de atenuar los efectos de la inflación.

Se destaca también que esta rebaja es válida solo por un periodo de cuatro meses; que comenzó en setiembre pasado y finalizará el 31 de este mes.

¿Quién paga lo descontado por la ANDE?

La Itaipú Binacional está cubriendo los montos descontados, que hasta la fecha acumulan US$ 14,1 millones. Desde la entidad estimaron en principio que estos descuentos costarían entre US$ 20 millones y US$ 24 millones.

Lea más: Descuentos de la ANDE: ¿quiénes podrán acceder y hasta cuándo?

Esta medida fue tomada luego de que en agosto de este año, el Gobierno acordara con el de Brasil una tarifa intermedia (US$ 20,75 KW/mes) por cada unidad de potencia de Itaipú.