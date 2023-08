Hasta julio, mercado de valores ya movilizó US$ 2.500 millones

De acuerdo con los datos suministrados por la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), entre enero y julio del presente año se negoció en mercado bursátil local por valor total de G. 18,21 billones (US$ 2.500 millones al cambio actual), que representa un incremento del 78% en comparación a igual periodo del año pasado.

Solo en el mes de julio, la BVA reportó operaciones por valor de G. 3,19 billones (unos US$ 438 millones al cambio actual) que representa un aumento de 46% en comparación a julio del año pasado.

Con el resultado acumulado hasta julio de US$ 2.500 millones, se van consolidando las expectativas de cerrar este 2023 en nuevo récord histórico de operaciones, en alrededor de US$ 4.000 millones. El mayor valor alcanzado en la historia bursátil de nuestro país fue en el año 2021 cuando la BVA reportó negocios por US$ 3.400 millones.

Cabe señalar que en el 2022 las transacciones en la bolsa de valores cerraron con un volumen de US$ 2.771 millones, que fue inferior en 13% comparado al 2021, cuando se alcanzó una cifra histórica de US$ 3.426 millones.

Características de las operaciones

Siguiendo la tendencia de los últimos años, las transacciones en el mercado secundario lideraron con el 85,23% de las negociaciones en el séptimo mes de 2023. El mercado secundario se refiere a títulos o acciones renegociados o vueltos a negociar por los inversores antes del plazo, con el fin de obtener liquidez.

Mientras que el volumen operado en el mercado primario (operaciones nuevas) representó el 14,7% negociado en el citado mes. Otro hecho resaltante en el mercado de valores local es el volumen operado en la moneda local, que acapara el 63% de estas transacciones realizadas en el periodo, en tanto que solo el 37% corresponde a lo operado en moneda extranjera, o sea en dólares.