Exportaciones repuntan 20% y suman US$ 11.363 millones

Al octavo mes del año, las exportaciones totales del país llegaron a US$ 11.363 millones, mayor a los US$ 9.437,9 millones a agosto del año anterior. De acuerdo con el reporte del BCP, las exportaciones registradas representaron el 70,2% del total de los envíos, alcanzando US$ 7.980,7 millones, superior en 16,9% al valor acumulado a agosto del 2022.

El incremento observado en las exportaciones registradas se encuentra explicado principalmente por mayores envíos de granos de soja, arroz y harina de soja. Los envíos realizados bajo el régimen de maquila alcanzaron los US$ 684 millones, superior en 2,1% a lo registrado en el mismo periodo del año 2022.

En lo que respecta a las reexportaciones que representan el 23,8% del total, registraron un valor de US$ 2.705,8 millones, con un aumento de 26% con respecto al mismo periodo del año pasado. Las otras exportaciones, con un 6% de participación, registraron un aumento del 46,4% comparado con el valor a agosto del año anterior, situándose en un nivel de US$ 676,6 millones.

Importaciones mantienen dinámica

Por otra parte, el informe del BCP detalla que hasta agosto del año 2023, las importaciones totales alcanzaron US$ 10.000,6 millones, 0,5% mayor respecto al mismo periodo del año anterior, con lo cual se mantiene en niveles similares al año pasado.

Las importaciones registradas representaron el 95,9% del total, alcanzando un valor de US$ 9.589,6 millones, un 0,3% superior con respecto al valor acumulado a agosto del 2022, mientras que las otras importaciones representaron el 4,1% restante, por un valor de US$ 410,9 millones. En volúmenes, se observó una reducción de 3,3%.