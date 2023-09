Parlamentarios critican a transportistas y piden al MOPC control

La titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) expuso en la víspera ante la bicameral el proyecto de ley de presupuesto que le asignó el Poder Ejecutivo a la cartera para el ejercicio 2024.

El presupuesto inicial del MOPC 2023 representa más de G. 6,8 billones (US$ 929,1 millones), en tanto que para el año venidero se le asigna G. 4,8 billones (US$ 660 millones), lo que representa una reducción de G. 1,9 billones (US$ 269,1 millones) y diferencia que equivale a -28,9%.

En la reunión, además de la construcción de rutas y los recortes que registra la entidad en inversiones, dos temas fueron recurrentes en las consultas realizadas a la ministra: la situación del transporte público de pasajeros y la deuda que el MOPC tiene con las empresas constructoras.

Con respecto al transporte público, los legisladores se hicieron eco de los reclamos de la ciudadanía en cuanto al pésimo servicio que prestan las empresas, la “burla” de éstos vía redes sociales y el aumento previsto de 86,2% en cuanto al subsidio que el Estado pagará a los transportistas, con lo que se llevarán más de G. 262.638 millones (US$ 35,6 millones).

El subsidio se financia con los recursos provenientes del endeudamiento vía emisión de bonos soberanos, según el proyecto de presupuesto.

Parlamentarios critican a transportistas

El diputado Carlos Pereira requirió los planes que tiene el gobierno en cuanto al transporte público, el senador Rafael Filizzola sostuvo que es un derecho esencial y se ve que todos los días los transportistas maltratan a la ciudadanía, por lo que consideró que este tema debe ser una prioridad.

A su vez, la senadora Esperanza Martínez criticó el gran aumento previsto para el pago del subsidio, mientras existe una denuncia de fraude en el billetaje electrónico y los empresarios se burlan de los usuarios.

El diputado Billy Vaesken, por su parte, planteó que el subsidio se transfiera directamente a los usuarios mediante un prorrateo y si esto no es posible actualmente, que se estudie un proyecto de ley para ponerlo en práctica.

La ministra Centurión indicó que es una de las mayores preocupaciones y que coincidía con todos, por lo que mencionó que entre las acciones tomadas se lleva a cabo una auditoría del contrato del Centro de Control y Monitoreo de Billetaje Electrónico, porque es el Estado el que debe controlar para tomar las medidas.

En ese sentido, explicó que se cambió al 100% de los fiscalizadores porque existen reglas que cumplir para dar el subsidio y deben responder al Estado paraguayo y no a otros intereses.

Sostuvo que es muy importante establecer el rol del Estado y del MOPC en materia de transporte, porque no puede estar supeditada al interés del sector privado y las reglas debe poner claramente el Estado.

Deuda con empresas constructoras

Con relación a la deuda que el MOPC tiene con las empresas constructoras, la ministra señaló que al 31 de agosto último tienen registrados certificados por US$ 336 millones, sin incluir intereses por demora en el pago.

Dijo que están haciendo la revisión de los certificados y se pagará por las obras que correspondan, porque es importante dar certeza que sea así.