Yacyretá: retiro de energía tiene un costo adicional de US$ 1.600.000

Sosa expuso ante la bicameral el presupuesto asignado a la institución para el próximo año y respondió a preguntas de los legisladores sobre el retiro de energía, la deuda, la tarifa y la capacidad que tiene para enfrentar el verano sin cortes.

El presupuesto inicial 2023 de la ANDE suma G. 10,8 billones (US$ 1.475 millones) y para el año siguiente el Poder Ejecutivo le asignó G. 11,9 billones (US$ 1.616 millones), lo que implica un aumento de 9,5%. Sin embargo, la comparar con el presupuesto vigente al mes de agosto de G. 12,4 billones (US$ 1.691 millones), representa una reducción de 4,4%.

Con relación al retiro de energía, Sosa dijo que con la decisión estratégica adoptada por el gobierno se demostró que se puede traer el 100% de energía de Yacyretá en los momentos de mayor consumo y que Paraguay tiene la capacidad de hacerlo.

El presidente de la ANDE reconoció que la energía de Yacyretá es más cara y que el costo adicional llega a los US$ 1.600.000, pero insistió en la importancia de demostrar que somos capaces de traer toda la energía.

Sosa también señaló que la tarifa actual para los usuarios es la más baja de la región, pero que una eventual reducción es una decisión política que debe tomar el gobierno. A su criterio el sector vulnerable, unos 280.000 clientes, ya tiene una tarifa muy baja y si se reduce para otros sectores alguien tendrá que pagar.

Dinac comprará dos radares

Por su parte, el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza, anunció que dentro del proyecto de presupuesto de la entidad se prevé la compra de un radar primario y un secundario, por un precio de US$ 16.088.739, cuyo anticipo financiero del 20% se encuentra contemplado.

Explicó que el radar primario es para ordenar la aproximación y el secundario es para el control de la aeronavegación.

