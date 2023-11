Feria de empleo del Ministerio del Trabajo: destacan garantía de formalidad de los puestos de trabajo

La feria de empleos del Ministerio del Trabajo es una plataforma de garantía para muchos jóvenes de acceder a empleos formales y con garantía de respeto a sus derechos laborales, destacó la ministra, Mónica Recalde.

Recalde señaló que muchas veces los jóvenes que quieren acceder a un empleo no saben por donde empezar a buscar, y recurren a las redes sociales, donde no siempre esas ofertas le brindan todos los datos requeridos y muchas veces esconden un índice de informalidad.

“Nosotros con las empresas nos cercioramos, son empresas grandes, empresas de más de 50 personas, son empresas formales que cumplen con la seguridad social, entonces ese compromiso que ellos tienen y también la responsabilidad de poder acudir hoy, de ofrecer estos puestos es muy positivo.

Lea más: Feria de empleos del Ministerio de Trabajo: masiva concurrencia en la SND

Presupuesto del Ministerio para capacitación

La ministra se refirió además al presupuesto que tienen actualmente en las dos instituciones de capacitación del Ministerio, el SNPP y el Sinafocal. En ese sentido señaló que el primero maneja actualmente recursos por USD 30 millones, que se utilizan para los cursos de capacitación además de la inversión en infraestructura de la institución, que también requieren importantes recurso.

“Tenemos desafíos de infraestructura a nivel país, porque si bien en capital hay una buena convocatoria, hay centros de primera, queremos reforzar esto en el interior del país y ese es un desafío muy grande”, aseguró Recalde.

Destacó que este tipo de plataformas también permita a los jóvenes acceder a cursos de formación profesional. “si yo no tengo experiencia, me inscribo a un curso”, dijo Recalde.

Lea más: Superintendencia de Jubilaciones: Frente Sindical señala que gobierno busca utilizar fondos jubilatorios

Proyecto de ley de superintendencia no afectará al Ministerio, asegura

La ministra fue consultada además sobre el proyecto de ley de superintendencia de jubilaciones y la posibilidad de que signifique un recorte de presupuesto al Ministerio, aseguró que no afectará a su cartera.

“No porque el modelo que hoy tiene la superintendencia es un modelo autónomo, si bien aun no esta aprobado, va a tener una estructura propia, por lo tanto no va a llevar presupuesto del ministerio del Trabajo ni del ministerio de Economía. Estamos seguros que a partir de su aprobación se van a designar las partidas presupuestarias que corresponden, entonces no va a atentar contra la capacitación ni la formación, ni lo que hace al rol del ministerio del trabajo.

Con respecto a las manifestaciones que se vienen realizando en contra de la ley, aseguró que sus representantes participaron de las formación del proyecto, pero comprenden que no haya consenso, aunque aseguró que seguirán dialogando con todos.

Aseguró que el documento fue redactado por las centrales obreras y los empresarios, tomando como base las principales consideraciones de un ente de control a nivel internacional, y cumplió con las principales protestas que se hacían a la idea inicial del proyecto, y que ejerce un contrapeso al superintendente. Insistió en que la ley no servirá para tocar los fondos, sino para controlar los malos usos que se hicieron anteriormente.