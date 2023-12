Financiación de US$ 400 millones del FMI no condiciona al sector productivo, asegura viceministro de Economía

La aprobación del acceso al SRS del FMI, que permitirá la financiación de US$ 400 millones a Paraguay, no condiciona al sector productivo, según afirmó el viceministro de Economía, Carlos Javier Charotti en conversación con el programa Mesa con Enrique Vargas Peña de ABC TV.

“Este programa no tiene ese condicionamiento. Paraguay no va a poner ninguna reforma que afecte al motor de crecimiento que tiene nuestro país, que es el sistema del sector privado. El sector ganadero es clave para el crecimiento del país y la matriz en la que llegamos al acuerdo técnico y la que se terminó aprobando, no tiene ninguna medida relacionada a la producción del gas metano”, indicó.



Específico que Paraguay se comprometió en realizar reformas en la preservación y expansión de la matriz de electricidad limpia, que es básicamente seguir produciendo energía limpia y renovable como ya lo viene haciendo con Itaipú y Yacyreta.

Paraguay accede a financiación sin transición de matriz energética

Agregó que Paraguay es uno de los países que no está en la transición que están varios países del mundo en tener que producir energía limpia y renovable, ya que está en ese punto, considerando que el cien por ciento de energía que consume es limpia y renovable.

“Estos programa de reforma, algunos están atados a la gobernanza de la ANDE por ejemplo, de tener una auditoría externa internacional, también de fomentar energía renovable no convencionales, es mostrar al mundo las reformas que Paraguay ya está haciendo, no hay nada muy nuevo”, precisó.



Dijo que uno de los puntos importantes es tratar de reducir las pérdidas que tiene la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), instalando medidores inteligentes.

Financiación del FMI: reutilización y reciclaje de plásticos

Charotti refirió que otra de las condiciones propuestas por Paraguay y aceptada por el FMI es promover la reutilización, reciclaje y uso de envases plásticos e instalar puestos de carga eléctrica para vehículos.

“Nos comprometimos a que existan puestos de carga eléctricos para los que quieran tener autos eléctricos, no hay otra cuestión. Tenemos el tema de la reutilización de envases plásticos, tenemos un poco del fortalecimiento de ciertas instituciones como el Infona (Instituto Forestal Nacional), el Mades (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible), tenemos otro que es un registro de usuarios de biomasa para saber más o menos la demanda que existe, hasta ahí llega la reforma y mucho enfocado a como vamos a producir energía en el futuro, si vamos a usar hidroeléctricas, que sea sustentable en el tiempo”, aseveró.



Esta aprobación del organismo se dio a una semana de la promulgación apresurada de la Ley de Supervisión de Pensiones. Uno de los temas en agenda del plan de reformas que el Gobierno había planteado para recibir asistencia técnica del FMI.