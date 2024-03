Deuda pública: en tres años se pagarán más de US$ 313 millones por bonos locales

Los datos de la cartera de Economía señalan que están en circulación en el mercado paraguayo bonos del Tesoro por valor de más de G. 5,6 billones (US$ 778,7 millones), que fueron emitidos desde 2018 a 2023.

La cartera, el año pasado, pagó en concepto de servicio de la deuda G. 850.258 millones (US$ 116,4 millones), de este monto G. 511.570 millones (US$ 70 millones) corresponde amortizaciones y G. 338.688 millones (US$ 46,3 millones) a intereses por los bonos locales.

El informe del MEF da cuenta que en el presente ejercicio pagará G. 481.653 millones (US$ 65,9 millones) solo en concepto de intereses, ya que no está previsto vencimientos para la devolución del capital prestado.

La entidad explica que la amortización consiste en la devolución del capital que fue captado mediante los bonos colocados en años anteriores en el mercado doméstico y ocurre cuando el plazo llega a su vencimiento.

En tanto, añade, los intereses se pagan a los inversionistas según las condiciones con las cuales fueron adjudicados los títulos de deudas, que pueden ser fijados en distintas frecuencias, como por ejemplo, trimestrales o semestrales.

Los pagos se disparan en 2025

Los pagos, sin embargo, se disparan el próximo año a más de G. 1,4 billones (US$ 192,1 millones), de esto G. 446.612 millones (US$ 61,1 millones) corresponden a intereses y G. 955.887 millones (US$ 130,9 millones) a amortizaciones por vencimientos.

Al año siguiente, en 2026, no existe vencimientos y el pago será solo en concepto de intereses por un monto de G. 407.571 millones (US$ 55,8 millones).

En total, entre 2023 y 2026, el Ministerio de Economía deberá desembolsar más de G. 2,2 billones (US$ 313,9 millones) para cumplir con los acreedores, en concepto de intereses y amortizaciones por los bonos del Tesoro que están en circulación en el mercado doméstico.

Un informe de la cartera indica que el 75,5% de los bonos emitido en el país hasta el año pasado están en poder del sector financiero, compuesto por bancos, financieras y cooperativas.

Los inversores institucionales, por su parte, tienen en su poder el 11,1%; el Fondo de Garantía de Depósitos 9,6%; las personas jurídicas 3,4%; y las personas físicas 0,4%”, explica el informe del MEF.

Nueva colocación de bonos

En la lista de pagos por el servicio de la deuda no se incluye aún los bonos que serán colocados desde el próximo 26 del presente mes, la primera subasta de cuatro establecidas para el año, por un monto de US$ 350 millones.

Según el MEF, la emisión además de ser utilizados por el gobierno para conseguir financiación para los proyectos públicos, ayudan a desarrollar el mercado de valores paraguayo y marcar referencias en cuanto a plazos y tasas de interés.

El calendario establecido es el siguiente: 26 de marzo, 26 de junio, 25 de setiembre y 10 de diciembre, los monto serán dados a conocer poco antes de la subasta, según dijeron en el MEF.

A diciembre del año pasado la deuda pública total, que incluye la de la administración central y la de las entidades descentralizadas, se disparó a US$ 16.565,9 millones, que ya representa el 38,2% del PIB, e implica un aumento del 10% con respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, en los s últimos cinco años se incrementó 106%, lo que representa US$ 8.525 millones más que se cargaron a la espalda de los contribuyentes.