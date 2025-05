Remesas desde la Argentina fueron de US$ 37 millones, con repunte de 204%

Las remesas de compatriotas desde diferentes partes del mundo siguen creciendo, con un importante volumen registrado hasta el cuarto mes del año, según se desprende del reporte de anexo estadístico del Banco Central del Paraguay (BCP). España sigue siendo el principal referente y origen de esos caudales enviados por compatriotas a sus familias de aquí, y que se agregan a los ingresos de muchas familias. Sin embargo, el notable crecimiento de 204% en los envíos declarados desde la Argentina no pasó desapercibido en este informe del BCP.

De acuerdo con el reporte oficial, las remesas desde el vecino país sumaron de enero hasta abril del presente año US$ 37,4 millones, que presentan un incremento de 204% con respecto a lo declarado hasta abril del año pasado, cuando los envíos fueron de US$ 12,3 millones. Según se puede notar en el evolutivo de las remesas, solo en enero el monto remitido por los compatriotas residentes en dicha nación fue de US$ 12,7 millones, valor que no se alcanzaba desde mayo del 2018, año en que el gobierno del entonces presidente argentino Mauricio Macri había iniciado un plan de reformas por la dura crisis que tenía el vecino país. Entre esas reformas estuvo la implementación de un régimen de control cambiario o “cepo”, restringiendo la compra de dólares y transferencias al exterior, lo que afectó al flujo de remesas a nuestro país.

Agentes del sector opinan que con las nuevas medidas impuestas por el gobierno del presidente actual Javier Milei, entre ellas la normalización de la política cambiaria y eliminación del cepo, está teniendo sus efectos, y que el impacto favorable observado en las remesas refleja un poco esa situación.

De acuerdo con los registros oficiales, con el volumen alcanzado al cuarto mes del año, los envíos desde la Argentina se ubicaron en segundo lugar de importancia de origen de estos recursos, desplazando a los envíos desde EE.UU.

US$ 293 millones

De acuerdo con los datos oficiales, las remesas globales fueron de US$ 293 millones hasta el cuarto mes del año, que representan un aumento del 31% al comparar con igual lapso del 2024.

Según el reporte del BCP, en cuanto a origen de esos montos, España sigue liderando con US$ 171,7 millones enviados entre enero y abril del año 2025, que representan casi el 60% del total y que tuvo un repunte del 25% en comparación al mismo periodo del 2024.

En tercer lugar de origen de las remesas se destacan los envíos desde los Estados Unidos por US$ 34,9 millones.