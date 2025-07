Firma ligada a “banco mediático” podría administrar subsidio al transporte, advierte diputado

El Gobierno presentaría este lunes su anunciado proyecto de reforma del transporte público y el diputado liberal Freddy Franco adelantó su rechazo al actual modelo de subsidio al transporte público, pues aseguró que esta medida debería ser eliminada por considerarla “injusta” y un “negociado”.

Sostuvo, además, que el subsidio no debe ser una política permanente, sino que una medida aplicada situaciones de emergencia.

Franco manifestó también su preocupación ante la posibilidad de que el proyecto del Ejecutivo establezca un esquema de subsidios que sea administrado a través de una empresa privada, presuntamente vinculada a un banco con fuerte presencia mediática.

“Para mí el mejor escenario es no más subsidio y un mejorado sistema de transporte. Es el Gobierno el que insiste en dar subsidio, ahora a través de una empresa. No me sorprendería que sea una empresa de un banco que está muy bien posicionado mediáticamente a nivel nacional”, expresó.

Gobierno presentaría proyecto esta semana

El Viceministerio de Transporte (VMT) presentaría esta semana su proyecto de reforma del transporte público ante el Congreso Nacional, con el objetivo de abordar las deficiencias estructurales del sistema actual.

El subsidio al transporte es uno de los puntos más polémicos de esta reforma, por su alto costo fiscal y los cuestionamientos sobre su transparencia y efectividad.

El legislador liberal resaltó que espera que el proyecto de reforma sea uno “atractivo e interesante” y no un simple traspaso de mando del subsidio.