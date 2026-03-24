Viceministerio de Transporte analiza subir precio del pasaje del transporte público

El conflicto de Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, lo que provocó que este último cierre el estrecho de Ormuz, genera un alza en el precio del petróleo a nivel internacional.

Esto generó que los precios en Paraguay suban G. 1.700 por litro de diésel, lo que genera un aumento importante en la estructura de costo de las empresas de transporte público, por lo que admitieron una regulada y un posible colapso del sistema desde el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam).

Incluso, César Ruiz Díaz, titular de Cetrapam, anunció que el stock con el que cuentan las empresas de transporte público les durará hasta el domingo, ya que no adquirirán lotes con el nuevo precio hasta tener una solución. Debido a esta postura, hoy realizaron una reunión con autoridades del Gobierno.

Emiliano Fernández, viceministro de Transporte, tras la reunión, explicó que la Ley 710/2023, que regula el subsidio al transporte público, en el artículo 8 habla de que cuando hay subas importantes substanciales en la estructura de costo, respecto a lo que se venía pagando, se puede abordar un incremento de la tarifa promedio.

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“El tema del precio del petróleo, hay una volatilidad, sube y baja, el precio del petróleo subió 20%, ayer bajó 10%, esos son datos internacionales, entonces vamos a trabajar en una estrategia con las empresas para que ellos nos envíen sus boletas de pago de combustible para ver el valor global de lo que están pagando ahora y usar ese como un punto para la alternativa de incremento de la tarifa promedio y poder tener también una alternativa de mayor premura en ese pago”, precisó.

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No se habló del precio del pasaje

Según Fernández, el precio del pasaje no se trató en la reunión con los empresarios del transporte y aseguró que el mismo no tendrá variación.

“El precio del pasaje es otra cuestión, eso se mantiene, no hay nada discutido en esta mesa sobre el precio del pasaje, mi decisión tomada es decisión del Presidente de la República, eso no está en discusión. Lo que podría pasar es que, si se toman estas medidas de urgencia, de promedio, aumente el valor del subsidio al sistema, en base a esta presión que genuinamente existe en el mercado internacional y en el precio del combustible”, detalló.

Sin embargo, aclaró que esta propuesta de modificar la tarifa técnica todavía debe debatirse al interior del Poder Ejecutivo para poder dar una respuesta definitiva ante el contexto internacional, pero que entienden la premura, por lo que estarán dando una respuesta esta semana.

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“El sistema tiene que funcionar, lo que sabemos es que la tarifa técnica, el valor de este se paga el pasaje, y eso a dos días se da a las empresas ese dinero. Hay finanzas que están allí para pagar, el sistema de transporte va a funcionar. Una medida extrema puede ser quizás que haya un poco menos, menor cantidad de buses por todo esto, pero yo creo que vamos a encontrar la solución. Nosotros no prevemos ninguna regulada, no autorizamos ninguna regulada”, insistió.

¿Qué dicen los transportistas?

El presidente de Cetrapam, César Ruiz Díaz, enfatizó en que deben buscar alternativa para precautelar el incremento no solo del gasoíl, sino en cualquier otro componente que haga a la estructura de costos.

“Manifestamos con total responsabilidad también, que nuestro combustible lo tenemos hasta el viernes. El señor viceministro, muy abierto, nos manifestó que él va a trasladar todas estas propuestas a sus pares del MEF, y veremos qué respuestas tenemos para el viernes. Nosotros no vamos a volver a comprar combustible con este precio nuevo, con esta contrapartida que está establecida en la estructura de costos, ¿por qué? porque es insostenible”, expicó.

Agregó que la volatilidad del crudo hoy se ajusta a cualquier conferencia de prensa que haga el presidente de los Estados Unidos, pero esa volatibilidad queda en el tiempo cuando en Paraguay los emblemas facturan ya un 20% por encima.

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Insistió en contar con una medida de emergencia y urgencia para el viernes y que las mismas no significan aumentar el precio del pasaje, o aumentar el precio del subsidio, ya que existen medidas colaterales de emergencia que ya fueron tomadas en su tiempo en el pasado y que se pueden volver a replicar.

“No hay combustible. Si tu coche no tiene nafta, ¿qué hacés?, no podés arrancarlo, así de sencillo”, concluyó al responder sobre si es que habría paro en caso de no encontrar una solución para el domingo.