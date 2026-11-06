Mades intensifica controles para garantizar el cumplimiento de la veda

El responsable de la oficina de Pesca del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Mario Martínez, manifestó que las ventas de productos pesqueros están permitidas hasta el 11 de noviembre próximo. Una vez cumplido dicho plazo, se realizarán controles e inventarios del stock de productos pesqueros que no hayan sido comercializados en las diferentes pescaderías de Ayolas y zonas vecinas.
Asimismo, Martínez mencionó que las tareas de seguridad y los controles preventivos por tierra y en el río Paraná se desarrollan de manera conjunta con la Policía de la Prefectura Naval, zona Ayolas, y la Policía Nacional.
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Como parte de estas labores, durante la mañana de ayer se realizaron operativos aleatorios en la zona del pórtico de ingreso a esta ciudad, mientras que por la tarde los controles se trasladaron al sector de comercialización y a las áreas circundantes, dando continuidad a las acciones preventivas iniciadas en la víspera.
El funcionario del Mades señaló que los controles en el marco de la veda pesquera continúan a pesar de la compleja situación política actual del país. No obstante, aseguró que los trabajos operativos seguirán desarrollándose con normalidad para resguardar los recursos pesqueros y garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes.
En los ríos interiores del país y en los tramos de los ríos Paraná, Paraguay y Pilcomayo limítrofes con Argentina, la veda se extenderá desde el 2 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2026, con una duración de 50 días.
En tanto, en el tramo del Alto Paraná (hasta el río Iguazú), el río Apa y la sección del río Paraguay fronteriza con Brasil, la restricción tendrá una duración mayor: comenzará el 2 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta el 31 de enero de 2027.
La pesca de subsistencia está reglamentada
Durante este periodo estarán suspendidas la pesca comercial y deportiva, así como el transporte y la comercialización de productos pesqueros.
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Únicamente estará permitida la pesca de subsistencia, con caña y anzuelo, desde la orilla y sin embarcación. Esta autorización está destinada exclusivamente a las familias ribereñas que dependen de esta actividad y cuentan con el registro habilitante. El límite establecido es de 5 kilogramos por persona, destinados exclusivamente al consumo familiar.
Asimismo, está prohibida la captura de especies protegidas como el surubí, manguruyú, dorado y pacú, incluso cuando estén destinadas al consumo propio.