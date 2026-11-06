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Economía
06 de noviembre de 2026 - 18:21

Uela trunca las vacaciones de cientos de viajeros y deja sin trabajo a 130 empleados: qué hacer

Viaje en avión
Viaje en aviónFTiare

Uela, la agencia de viajes del Grupo Vázquez, cerró sus oficinas este viernes y deja colgados a cientos de viajeros que estaban pagando sus vacaciones por adelantado, y a unos 130 empleados sin trabajo. Qué hacer si estás entre los afectados.

Por Silvana Bogarín
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La división de viajes del Grupo Vázquez cerró sus puertas esta mañana, y unas 130 personas se manifestaron frente a su sede para exigir explicaciones, según se puede leer en redes sociales. La empresa quedó golpeada por la caída de Ueno Bank, entidad del mismo grupo.

Los funcionarios denuncian que fueron notificados del cierre de las oficinas y de la desvinculación de más de 130 trabajadores. Exigen explicaciones y piden que los directivos “den la cara”.

Además de los trabajadores que quedaron sin su fuente de ingresos, la empresa trunca los sueños de vacaciones de un número aún indeterminado de personas, que estaban pagando sus viajes de egresados o de verano por adelantado.

Familias recibieron un mensaje repentino

Desde el Departamento de Grupos de la firma, que atiende a familias que compraron paquetes de viajes de egresados para sus hijos, enviaron un mensaje a los representantes de un grupo de viajeros.

“Lamentamos profundamente tener que informarles que hoy nos encontramos con la noticia de que las oficinas están cerradas”, dice el texto. Admiten también que tienen “muchas preguntas” y que no cuentan “con las respuestas ni las certezas” para orientarlos. Aclaran que las decisiones que llevaron a este escenario están “fuera de nuestro ámbito de responsabilidad y decisión”.

Lea más: Agencia de viajes amiga de Santiago Peña acapara millonarias licitaciones

Hace tres días decían que operaban con “total normalidad”

El comunicado de Uela en Instagram, del día en que cayó Ueno Bank, pero que ya no admitía comentarios.
El comunicado de Uela en Instagram, del día en que cayó Ueno Bank, pero que ya no admitía comentarios.

El contraste con lo que decía la propia empresa es fuerte. En un “Comunicado importante” publicado en su cuenta de Instagram hace tres días, Uela aseguró que “opera con total normalidad”.

Según ese texto, “todas las reservas, emisiones y viajes programados continúan su curso habitual sin interrupciones”. Las oficinas, líneas telefónicas y canales digitales estaban, según la firma, “100% operativos”.

El perfil de la agencia, con 92,2 mil seguidores, sigue promocionando paquetes navideños y un crucero de lujo.

Lea más: Rally Mundial: agencias turísticas denuncian monopolio y señalan a empresa amiga de Peña

Viajeros ilusionados, sin pasaje ni hotel

Los primeros casos ya salieron a la luz. Ñandutí difundió el de una mujer que pagó G. 13 millones por un viaje: G. 7 millones por el pasaje y G. 6 millones por el hotel. Según su denuncia, la agencia no abonó ninguno de los dos servicios.

No hay cifras verificadas de cuántos viajeros están afectados. Operadores del mercado turístico señalan que Uela ya arrastraba atrasos con proveedores terrestres e internacionales.

Uela pertenece al Grupo Vázquez, dueño de Ueno Bank. El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay inició la resolución del banco, tras detectar que su solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

La Fiscalía abrió una investigación y ordenó la detención de directivos, entre ellos Miguel Vázquez, fundador y principal referente del grupo.

ABC Color ya había publicado en 2025 cómo Uela acaparaba compras estatales de pasajes aéreos. La Presidencia figuraba como su principal compradora, con 18 órdenes por unos G. 1.420 millones.

Lea más: Gira vip de Santi dispara millonarias compras de vuelos a empresa cercana

Qué pueden hacer los afectados

Comunicado de la Senatur.
Comunicado de la Senatur.

La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) orienta y recibe reclamos en www.sedeco.gov.py. “Lo importante es que las personas conserven todos los comprobantes de pago, reservas y comunicaciones con la empresa”, indicó. También atiende por call center, de lunes a viernes de 07:00 a 15:00, al 021 626 4000. El formulario digital de reclamos está en la página web.

Por su parte, la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) difundió un comunicado a la ciudadanía. Dice que tomó conocimiento de reportes sobre el cierre o la suspensión de actividades de “algunos prestadores de servicios turísticos”, además de cancelaciones de viajes y reservas. En su publicación en redes, la institución indicó que “en el ámbito de sus competencias”, brindará orientación a las personas afectadas por la agencia Uela.

En la página de la Sedeco se puede acceder al formulario de reclamos.
En la página de la Sedeco se puede acceder al formulario de reclamos.

Los reclamos deben enviarse al Departamento de Sugerencias y Reclamos de la Senatur, al correo sugerencias@senatur.gov.py. Hay que indicar el nombre y la razón social de la empresa, los datos personales del afectado, el servicio contratado con su fecha, una breve descripción del problema y los comprobantes de pago, contrato o confirmaciones de reserva. Si el viaje es inminente o ya comenzó, la institución pide aclararlo en el asunto del correo.

La Senatur dice que registrará los reclamos, verificará los antecedentes y orientará sobre los pasos a seguir. El comunicado no menciona garantías ni mecanismos de devolución del dinero. Hasta ahora, ni Uela ni sus directivos dieron explicaciones.

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