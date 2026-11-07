ANDE denuncia penalmente a directivos de Ueno Bank por situación de fondos institucionales

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra directivos y funcionarios de Ueno Bank, con el objetivo de investigar la situación financiera de la entidad y sus posibles consecuencias sobre los recursos institucionales depositados en el banco.

Según informó la ANDE en un comunicado, la denuncia fue presentada el viernes 6 de noviembre y también alcanza a otras personas que pudieran resultar responsables.

La institución solicitó al Ministerio Público la aplicación de medidas cautelares para resguardar los recursos comprometidos y procurar su recuperación.

Asimismo, puso a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes, documentos e informes institucionales necesarios para contribuir con la investigación.

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ANDE explica cómo fueron depositados los fondos

La ANDE señaló que la colocación de los recursos en Ueno Bank se realizó mediante concursos de ofertas de tasas de interés, convocados conforme a los procedimientos institucionales establecidos para la habilitación de cuentas bancarias.

La estatal indicó que continuará promoviendo las acciones legales correspondientes para defender sus intereses patrimoniales y proteger los recursos destinados al cumplimiento de sus obligaciones.

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Además, sostuvo que estos fondos son necesarios para financiar obras y proyectos vinculados al fortalecimiento del sistema eléctrico nacional.