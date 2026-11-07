A más del 50% de los clientes de Ueno ya se le acreditó el anticipo, según BCP

En conferencia de prensa, encabezado por el titular interino del BCP Pedro Acosta y el titular del Fondo de Garantía de Depósito (FGD), José Maciel, detallaron sobre el avance de pago de los anticipos. Según detallaron hasta ayer, ya fueron acreditadas a 1.196.000 cuentas correspondiente al anticipo, de alrededor de 1,8 millones de depositantes que finalmente tenía la entidad, y no los 2,8 millones que aseguraban tener.

El BCP volverá a acreditar las cuentas a los bancos a partir del lunes 9, no obstante, los bancos que ya recibieron esta acreditación del anticipo irán realizando el depósito correspondiente a los clientes.

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Aclararon también que desde anoche ya fue habilitado el segundo grupo de clientes con depósitos para recibir el anticipo hasta los 40 salarios mínimos establecidos en la Ley 7755/26, bajo las mismas condiciones que el primer grupo, o sea, para los clientes que ya posean una cuenta en otro banco o financiera habilitada y en cuanto a las deudas, serán descontadas aquellas que ya están vencidas.

Si tenés menos de G. 10 millones, pero todavía no cobraste, ¿qué pasa?

En el caso de aquellos clientes con depósitos inferiores a G. 10 millones y que aún no fueron acreditados, el BCP informó que están verificando alguna situación que haya ocurrido, y que los mismos serían acreditados entre el lunes y el martes.

En cuanto a las consultas que tengan los clientes sobre inconvenientes relacionados a los anticipos, ya sea pagos erróneos o menor al monto previsto, el BCP habilitó un canal para derivar las dudas que haya sobre el mismo: pagosacreditadosfgd@bcp.gov.py