ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
Conexión Romance
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Economía
07 de noviembre de 2026 - 10:57

A más del 50% de los clientes de Ueno ya se le acreditó el anticipo, según BCP

Hasta el momento ya fueron acreditadas a 1.196.000 cuentas de clientes de Ueno
Hasta el momento ya fueron acreditadas a 1.196.000 cuentas de clientes de Ueno Juan Pablo Pino

El Banco Central del Paraguay (BCP) informó esta mañana que hasta el momento ya fueron acreditadas a 1.196.000 cuentas de clientes de Ueno que irán recibiendo sus depósitos en las entidades bancarias habilitadas, de los 1,8 millones de depositantes que finalmente tenía la entidad. Sigue en curso el pago de los anticipos, ya habilitados hasta el total de G. 121.760.000 para clientes que posean cuenta en otra entidad.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En conferencia de prensa, encabezado por el titular interino del BCP Pedro Acosta y el titular del Fondo de Garantía de Depósito (FGD), José Maciel, detallaron sobre el avance de pago de los anticipos. Según detallaron hasta ayer, ya fueron acreditadas a 1.196.000 cuentas correspondiente al anticipo, de alrededor de 1,8 millones de depositantes que finalmente tenía la entidad, y no los 2,8 millones que aseguraban tener.

El BCP volverá a acreditar las cuentas a los bancos a partir del lunes 9, no obstante, los bancos que ya recibieron esta acreditación del anticipo irán realizando el depósito correspondiente a los clientes.

Lea más: BCP inicia pago a ahorristas de Ueno Bank: quiénes cobran primero y quiénes tendrán que esperar

Aclararon también que desde anoche ya fue habilitado el segundo grupo de clientes con depósitos para recibir el anticipo hasta los 40 salarios mínimos establecidos en la Ley 7755/26, bajo las mismas condiciones que el primer grupo, o sea, para los clientes que ya posean una cuenta en otro banco o financiera habilitada y en cuanto a las deudas, serán descontadas aquellas que ya están vencidas.

Si tenés menos de G. 10 millones, pero todavía no cobraste, ¿qué pasa?

En el caso de aquellos clientes con depósitos inferiores a G. 10 millones y que aún no fueron acreditados, el BCP informó que están verificando alguna situación que haya ocurrido, y que los mismos serían acreditados entre el lunes y el martes.

En cuanto a las consultas que tengan los clientes sobre inconvenientes relacionados a los anticipos, ya sea pagos erróneos o menor al monto previsto, el BCP habilitó un canal para derivar las dudas que haya sobre el mismo: pagosacreditadosfgd@bcp.gov.py

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más
02
Política
Primer día de Alliana como Presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?
Ver más
03
Política
¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente
Ver más
04
Economía
Quién es Fernando Rivarola, el exfuncionario del BCP que puso en jaque a Ueno Bank
Ver más
05
Policiales
Ueno Bank: expresidente del BCP se entregó y quedó detenido
Ver más

Te puede interesar