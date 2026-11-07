¿Cómo funciona la garantía que respalda los depósitos en Paraguay?

El fondo fue creado mediante la Ley N.º 2334/03, promulgada el 12 de diciembre de 2003. Esta normativa estableció que su administración y contabilización estén a cargo del Banco Central del Paraguay (BCP). Para gestionar los recursos, la institución aplica criterios similares a los utilizados en la administración de las reservas internacionales, con prioridad en la seguridad y la liquidez. De esta manera, busca preservar el valor de los activos y asegurar que estén disponibles ante una eventual intervención o liquidación de una entidad financiera.

La cobertura comprende los depósitos, cualquiera sea su modalidad o denominación, constituidos en bancos y financieras privadas autorizados por el BCP. El límite máximo de protección equivale a 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica en cada institución. Esto significa que un depositante con cuentas en distintas entidades puede acceder a una cobertura independiente en cada una de ellas, siempre dentro del límite establecido.

El cálculo de la garantía también contempla las deudas que el depositante mantiene con la entidad afectada. Por tanto, el monto a devolver corresponde al saldo resultante de descontar esas obligaciones de los depósitos. Si una persona posee varias cuentas en una misma institución, la suma de los importes cubiertos no puede superar el límite legal. En las cuentas conjuntas, la garantía se distribuye en partes iguales entre los titulares, hasta alcanzar el máximo previsto.

La legislación establece, además, un plazo para hacer efectiva la devolución. Una vez aprobada la resolución correspondiente a la entidad afectada, el BCP debe pagar la garantía en un período máximo de 15 días corridos. No obstante, este plazo puede extenderse por otros 15 días cuando las circunstancias lo requieran. El objetivo es que los depositantes puedan recuperar sus fondos en un tiempo acotado y que la incertidumbre sobre sus ahorros no se extienda al resto del sistema.

El financiamiento del FGD combina un aporte inicial del Estado paraguayo con contribuciones periódicas de las entidades privadas. Para su constitución, el Estado comprometió US$ 50 millones mediante la emisión de bonos, cuyo aporte se completó en 2013 y alcanzó G. 237.500 millones. Actualmente, los bancos y las financieras privadas realizan contribuciones obligatorias cada trimestre.

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Los recursos acumulados son administrados por el BCP e invertidos en instrumentos que buscan combinar seguridad y disponibilidad. Entre ellos se encuentran bonos del Tesoro Nacional, títulos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y del Banco Interamericano de Desarrollo Invest, además de saldos líquidos y depósitos a plazo en el exterior.

Las utilidades netas obtenidas a través de estas inversiones se incorporan al patrimonio del propio fondo, lo que permite fortalecer su capacidad de respuesta.

A raíz de las circunstancias recientes se aprobó la Ley N.º 7745, que amplía la Ley N.º 2334/03 e incorpora la figura del anticipo de la garantía de depósitos.

Esta modificación permite que, una vez aprobada la resolución de una entidad financiera, el Fondo de Garantía de Depósitos adelante hasta 40 salarios mínimos mensuales a cada depositante con derecho a cobertura, o el saldo neto correspondiente si este fuera inferior.

Además, establece que el procedimiento de pago debe iniciarse dentro de las 24 horas y concluir en un plazo máximo de cinco días hábiles. Con esta medida, se busca agilizar el acceso de los ahorristas a los recursos garantizados.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.