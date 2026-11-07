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Economía
07 de noviembre de 2026 - 16:58

Constructoras esperan que Baruja destrabe deuda de US$ 350 millones: “Necesitamos una agenda clara”

Pedro Alliana con traje oscuro y barba, estrecha la mano de Juan Carlos Baruja, en un salón con banderas nacionales y retrato histórico.
Pedro Alliana estrecha la mano de Juan Carlos Baruja luego de que este jure como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, estimó que el Estado adeuda unos US$ 190 millones a las empresas constructoras, a lo que se suman otros US$ 160 millones en intereses. El gremio espera que el nuevo ministro de Obras Públicas, Juan Carlos Baruja, priorice los pagos pendientes, la continuidad de los proyectos y la previsibilidad para el sector.

Por Víctor Ferreira
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La deuda del Estado con las empresas constructoras ronda los US$ 350 millones, incluidos los intereses acumulados por los atrasos en los pagos. Ante este escenario, el sector espera que el nuevo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Juan Carlos Baruja, destrabe las obligaciones pendientes y dé previsibilidad a las empresas para garantizar la continuidad de las obras.

Juan Carlos Baruja fue designado por el nuevo presidente de la República, Pedro Alliana, para asumir la titularidad del MOPC, en reemplazo de Claudia Centurión. El cambio se produce luego de la destitución de Santiago Peña, mediante un juicio político que tuvo como detonante el escándalo de Ueno Bank.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, estimó que el capital adeudado a las contratistas ronda los US$ 190 millones, mientras que los intereses acumulados alcanzarían otros US$ 160 millones. En conjunto, la obligación se aproximaría a los US$ 350 millones.

El empresario reconoció que resulta difícil conocer con exactitud el monto actualizado de la deuda, pero sostuvo que esa es la estimación que maneja el gremio. La acumulación de compromisos pendientes representa una preocupación para las constructoras, debido a que los atrasos en los desembolsos afectan la ejecución de los proyectos, el empleo y toda la cadena de proveedores.

Lea más: Alliana nombra a exministro de Cartes en Interior y muda a Baruja al MOPC

José Luis Heisecke, presidente de Capaco.
José Luis Heisecke, presidente de Capaco.

Constructoras esperan respuestas de Baruja

La llegada de Juan Carlos Baruja al frente del MOPC, en reemplazo de Claudia Centurión, genera expectativas en el sector, que reclama una agenda concreta para atender las obligaciones financieras del Estado y garantizar la continuidad de los proyectos prioritarios.

“Desde Capaco le deseamos éxito en esta responsabilidad y estamos dispuestos a trabajar institucionalmente con las autoridades. El sector de la construcción necesita una agenda clara, continuidad en las obras prioritarias, planificación y previsibilidad”, manifestó Heisecke.

El titular del gremio insistió en que uno de los principales desafíos de la nueva administración será atender los compromisos con las empresas contratistas, cuyos atrasos repercuten más allá de las propias compañías.

“También es fundamental atender los compromisos con las empresas contratistas, porque los atrasos en los pagos afectan la ejecución de obras, el empleo y toda la cadena de proveedores”, advirtió.

Para el sector, la regularización de los pagos es fundamental para evitar que las dificultades financieras de las empresas terminen comprometiendo el ritmo de ejecución de las obras públicas.

Lea más: Primer día de Alliana como Presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?

Crisis de Ueno también afectó a constructoras

Consultado sobre las consecuencias de la crisis de Ueno Bank para las empresas constructoras, Heisecke reconoció que el impacto se sintió tanto de manera directa como indirecta.

El empresario dimensionó el alcance de la situación al señalar que “dos de cada tres paraguayos” tenían una cuenta en esa entidad financiera.

Piden estabilidad y seguridad jurídica

Sobre la crisis financiera y política que atraviesa el país, el presidente de Capaco sostuvo que es necesario esclarecer los hechos con transparencia y apego a la ley, además de proteger a los ahorristas y los recursos públicos y previsionales.

Lea más: Que Alliana y su equipo no se candidaten y trabajen por el país, urge Rocío Vallejo

“Nuestra prioridad es que se esclarezcan los hechos con transparencia y conforme a la ley, y que se proteja a los ahorristas y a los recursos públicos y previsionales”, expresó.

Finalmente, señaló que Paraguay necesita preservar la estabilidad institucional y generar confianza para sostener las inversiones y el empleo.

“Eso es indispensable para sostener la inversión y el empleo, y para que las obras públicas puedan continuar con reglas claras y seguridad jurídica”, concluyó.

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