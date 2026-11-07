Denuncian que Uela siguió vendiendo viajes tras la caída de Ueno, pese a deudas con proveedores

Chiara Turrini Gayet, empleada del área de eventos de Uela (Discover Paraguay S.A.), cuenta cómo vivieron la última semana desde adentro. El martes 3 de noviembre, el día en que el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank, todos fueron a la oficina. La directriz, relata, era que “a nosotros no nos afecta, nosotros no tenemos nada que ver”. En sus palabras, era “fingir demencia, básicamente”.

La agencia siguió atendiendo. Con las cuentas de Ueno bloqueadas, explica, la consigna fue pasar a los pasajeros nuevas cuentas para que sigan pagando. En paralelo, el perfil oficial de Uela en Instagram aseguraba que “opera con total normalidad” y que todas las reservas y viajes continuaban “sin interrupciones”.

La primera señal concreta llegó el jueves. Según Turrini, Geraldine Person Resquin, directora vicepresidente de Discover Paraguay S.A., bajó a la recepción tras la visita de un cliente que pedía una cotización. Le dijo a la recepcionista que “las ventas se suspenden a partir de ahora”. A quien pidiera cotización, había que decirle “que no estamos operando”. Turrini asegura que no hubo ningún comunicado oficializando tal cosa.

Ese mismo jueves, relata, funcionarios del Ministerio de Trabajo pasaron por la oficina. Luis Marcelo Cardozo, director presidente y CEO de la empresa, mandó a todos a sus casas. Los sistemas de seguridad de la oficina empezaron a fallar, y un guardia tercerizado pasó la noche allí. El correo que anunció el cierre llegó después del horario laboral y no a todos los empleados, dice.

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Pasajeros sin hotel, tours ni traslados

Las deudas, según Turrini, venían de antes. Hay pasajeros que pagaron el total de su viaje en febrero. Hoteles y aerolíneas dan hasta entre 30 y 60 días antes de la fecha para cancelar, pero esos pagos no se hicieron. “Se quedaron sin el viaje que ya pagaron”, dice. El pasaje aéreo quizá esté emitido, pero hotel, traslados y tours están perdidos. Los vendedores reclamaron a la administración y, según ella, nadie respondió más.

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Los primeros casos ya salieron a la luz. Ñandutí difundió el de una mujer que pagó G. 13 millones por un viaje: G. 7 millones por el pasaje y G. 6 millones por el hotel. Según su denuncia, la agencia no abonó ninguno de los dos servicios.

Un correo de un proveedor brasileño, Dio Viagens, del 5 de noviembre, muestra la presión de los acreedores. Actualiza el saldo pendiente de Discover Paraguay de US$ 37.431,12 a US$ 32.206,12 y pide el pago “dada la urgencia” de sus compromisos. El correo incluye servicios con ingreso entre el 5 y el 9 de noviembre, entre ellos un grupo de 26 pasajeros vinculado a la Fórmula 1.

Algunos agentes de viaje de la agencia que cesó sus funciones, incluso están pagando de su bolsillo o negociando con hoteles para que acepten igual a sus clientes. “Lo están dando todo por sus pasajeros”, dice Turrini.

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Pagos que se podían hacer

El viernes era día de pago a proveedores. Según Turrini, esos pagos estaban cargados desde el jueves, cuando la cuenta todavía no estaba bloqueada, y solo faltaba la autorización de la gerente financiera (CFO), Laura Molina. La trabajadora dice que la llamó y le escribió, sin obtener respuesta. “Se podía haber pagado a los proveedores y se decidió no hacerlo”, sostiene.

Quien sí atendió fue Laura Álvarez, asistente de la CFO. Turrini la describe como la única de los altos rangos que “dio la cara” y que le recomendó llamar a Molina. Al mediodía, la gerente financiera avisó en el grupo de administración que dejaba la empresa.

Según Turrini, casi todos los gerentes dejaron de responder, incluido el presidente. “Se borraron todos”, resume. Solo se mantuvo Alejandra Ayala, gerente cuyo cargo, dice, cambió varias veces en los últimos meses.

El problema alcanza también a clientes corporativos. Turrini, que gestiona cuentas de eventos, asegura que Bayer tenía unos G. 100 millones a favor suyo en Uela y Monsanto, unos G. 400 millones. Dice que Bayer ya había pagado su fiesta de fin de año, pero los proveedores del evento no llegaron a cobrar. También afirma que la agencia gestionaba viajes de la Conmebol.

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Contratos suspendidos y directorio fuera

Un comunicado a “todos los colaboradores” informó que Uela e Intertours pidieron al Ministerio de Trabajo (MTESS) la suspensión total de los contratos por 90 días. Se amparan en el artículo 71 del Código del Trabajo y en la Resolución MTESS N° 1361/2025. Atribuyen la medida a la caída de Ueno Bank, que configura “motivos de fuerza mayor”.

Según la empleada, los afectados superan los 130 trabajadores ya que serían más debido a que había otros que aún no fueron trasladados a Discover y pertenecían a las agencias adquiridas: Kostas, Comdetur, Intertours e Inter Express.

Turrini explica que sus contratos incluyen exclusividad y confidencialidad. En la práctica, no podrían trabajar ni para la empresa ni para otra durante tres meses, y tampoco cobrarían. La alternativa es renunciar y perder la indemnización. Su abogada le habló de un “vacío legal”.

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Reclamos y qué pueden hacer los afectados

Los trabajadores ya acudieron al MTESS. Un expediente del 6 de noviembre, a las 13:22, comunica la “falta de ocupación efectiva” y pide una audiencia tripartita. Turrini anuncia un reclamo colectivo el próximo lunes 9 de noviembre a las 9:00. En paralelo, trabajadores de Ueno Bank piden un embargo preventivo por G. 1.665.333.390 contra el banco y ocho de sus directivos.

Los viajeros que contrataron servicios con Uela pueden reclamar a la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), en sugerencias@senatur.gov.py, con comprobantes de pago, contrato y reservas. La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) recibe reclamos en www.sedeco.gov.py y atiende en el 021 626 4000, de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00.

Lo que dicen los comunicados

La empresa fue cambiando su mensaje en pocos días. Hace tres días, en un “Comunicado importante” publicado en su cuenta de Instagram, Uela quiso llevar “tranquilidad a todos nuestros pasajeros, clientes y aliados”. Aseguró que “uela opera con total normalidad” y que “todas las reservas, emisiones y viajes programados continúan su curso habitual sin interrupciones”. Agregó que sus oficinas, líneas telefónicas y canales digitales estaban “100% operativos”. Firmó el “Equipo uela”.

Este sábado, en un “Comunicado a nuestros clientes” en la misma red, el tono cambió por completo. Uela dice que, “ante las circunstancias extraordinarias de público conocimiento”, se encuentra “imposibilitada de continuar con nuestras operaciones habituales”. Lo atribuye a la “suspensión preventiva de los accesos a los sistemas y herramientas indispensables” para su actividad. Sostiene que los hechos son “ajenos a nuestra gestión y responsabilidad”.

El mismo texto reconoce que “muchos” de sus pasajeros “podrían verse imposibilitados de viajar o recibir servicios que ya han abonado”. Admite también que la imposibilidad de acceder a la información sobre reservas, pagos y servicios contratados les impide “conocer con certeza la situación de cada pasajero”.

Los trabajadores, agrega, también están “directamente afectados” y enfrentan una “profunda incertidumbre” sobre su continuidad laboral. Cierra con que “permanecemos cerca de nuestros pasajeros”. El comunicado no menciona devoluciones, reembolsos ni plazos.

Otro texto, firmado por el directorio de Uela e Intertours, anuncia su renuncia “indeclinable” y el cese “definitivo” de sus funciones. Sus miembros afirman que “desconocían por completo las presuntas irregularidades” que son objeto de investigación. Dicen no haber tenido “participación ni vinculación alguna” con los hechos investigados. Hablan de una “situación extraordinaria, completamente ajena a la voluntad, responsabilidad y gestión” del directorio y del equipo operativo. Lamentan las consecuencias para “clientes, colaboradores y proveedores” y dicen compartir “la preocupación, la angustia y la incertidumbre de todas las personas afectadas”.