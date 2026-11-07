Itaipú presenta denuncia penal contra Ueno Bank y sus directivos para recuperar fondos

En un comunicado de Itaipú Margen Derecha publicado hoy señalan que durante los ejercicios 2024 al 2026 se logró un valor ingresado al Paraguay en concepto de remesas desde Brasil, por un monto superior a US$ 2.409 millones, los que tras la gestión de las Tesorerías de recursos entre los bancos permitió generar elevados ingresos por rendimientos financieros, que para el periodo mencionado llegaron a niveles del orden de US$ 450 millones que hoy suman a las cuentas de la binacional.

“Dentro de este contexto, ITAIPU BINACIONAL inició sus operaciones con Ueno Bank en el mes de enero de 2025. Al 03/11/2026 el saldo de los fondos mantenidos en UENO Bank asciende a PYG 115.200 millones y USD 163,8 millones. Estos fondos representan el 7,6 % de los recursos ingresados por remesas desde Brasil durante el periodo referenciado. Los montos comprenden ingresos recibidos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y transferencias entre cuentas de la Entidad de acuerdo con el flujo de las disponibilidades de Caja orientadas a la atención de obligaciones contractuales y compromisos derivados de convenios”, señalan.

Tras la crisis generada a raíz de de la insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido de Ueno Bank constatada tras un sumario abierto por el Banco Central del Paraguay (BCP) que derivó en un procedimiento de resolución del banco y la paralización de las operaciones de más de 3.000.000 de cuentas, Itaipú Binacional presentó una denuncia penal para recuperar los fondos depositados en el banco intervenido.

En el documento, firmado por Óscar Adolfo Bogado Rolón en representación de Itaipú Binacional y bajo patrocinio de la directora Jurídica Ejecutiva de la entidad, Iris Magnolia Mendoza Balmaceda, hace una denuncia por los hechos punibles de estafa (artículo 187 del Código Penal), lesión de confianza (artículo 192), conducta indebida en situaciones de crisis (artículo 179) y violación del deber de llevar libros de comercio.

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Lo llamativo es que, al igual que las demás instituciones públicas y el Instituto de Previsión Social (IPS) que despositaron en total G. 4,9 billones en el banco, no realizaron el retiro del dinero tras el sumario abierto a Ueno Bank que ya investigaba un exceso y faltas en las operaciones entre empresas vinculadas el 24 de setiembre de este año.

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Pese a esto, ni el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, ni ninguno de los consejeros, el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, el presidente de la ANDE, Miguel Ángel Báez Reyes, el expresidente de la ANDE Félix Eladio Sosa Giménez, la ex ministra de Obras Públicas Claudia Centurión, el exjefe de gabinete Javier Giménez, ni el canciller Rubén Ramírez Lezcano se pronunciaron al respecto.

Tampoco el director administrativo, Justino Oscar Abrahan, el Director Financiero, Rafael Demetrio Lara o la Directora Jurídica Ejecutiva, Iris Magnolia Mendoza, quien patrocina hoy la denuncia penal, actuaron ante las medidas administrativas del BCP a la entidad ligada al expresidente Santiago Peña.

Los fondos comprometidos de Itaipú Binacional

Según indica la denuncia, la afectación es directa de los fondos mantenidos por Itaipú en Ueno Bank S. A. y por la exposición patrimonial vinculada a recursos originados en Itaipú, transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipu - Paraguay (FPTI-PY) y afectados a la ejecución de proyectos específicos convenidos con la entidad.

Agregan con respecto de los depósitos constituidos directamente por Itaipú, que la entidad reviste la calidad de titular de las cuentas y de los recursos afectados, mientras que en cuanto a las cuentas formalmente habilitadas a nombre de la FPTI-PY, la intervención de Itaipú se sustenta en el origen de los recursos, su afectación convencional específica, su condición de instituyente y la repercusión directa que su indisponibilidad, pérdida o recuperación parcial que se produce sobre los intereses patrimoniales de la entidad y sobre la ejecución de los proyectos financiados.

Especifican que la denuncia se formula contra los directores, administradores, síndicos y demás responsables de Ueno Bank individualizados, así como contra toda otra persona física o jurídica cuya intervención dolosa surja de las diligencias.

En el documento solicitan examinar estos hechos en conexión con la Causa Nº 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros sobre lesión de confianza y otros”, evitando duplicación de actuaciones y preservando los derechos propios de Itaipú como víctima, conforme a lo previsto en el artículo 46 del Código Procesal Penal y dejan expresa reserva de promover querella adhesiva, ejercer la acción civil resarcitoria y ampliar esta denuncia respecto de otros responsables o calificaciones, una vez obtenidos el acceso legal a las actuaciones, la pericia contable y la documentación bancaria y regulatoria pertinente.

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Itaipú apunta a directivos de Ueno Bank

La binacional apunta la denuncia a los directivos de Ueno Bank imputados por su actuación en la administración y fiscalización de la entidad bancaria que hoy guardan prisión preventiva y arresto domicliario, que fueron individualizados:

Federico Miguel Vázquez Villasanti, integrante del Directorio.

Juan Manuel Gustale, integrante del Directorio.

Julio Daniel Rey Fernández, integrante del Directorio.

Diana Leticia Mongelos González, integrante del Directorio.

Marian Torres Rubiani, integrante del Directorio.

Alejandro Gómez Abente, integrante del Directorio.

Diego Fernando Duarte Schussmuller, integrante del Directorio.

Miguel Ángel Almada Frutos, síndico.

Agregan que la nómina no limita la investigación respecto de los directivos de las sociedades vinculadas, beneficiarios finales, funcionarios del banco, auditores, calificadores e intermediarios u otros terceros que hubieran intervenido con conocimiento y voluntad en la captación, ocultamiento, desvío, entre otros.

Hoy la Fiscalía imputó también por presunta lesión de confianza al expresidente destituido por el caso vía juicio político Santiago Peña y al expresidente del BCP Carlos Carvallo y solicitó su arresto.