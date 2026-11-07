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Economía
07 de noviembre de 2026 - 12:45

La clave para sostener las obras públicas en Paraguay es el financiamiento privado, sostiene BID

La duplicación de la ruta PY02 es la única obra que se financia con la ley de Alianza Público Privada (APP).
Los especialistas del BID analizaron la evolución del mercado de capitales en Paraguay, tras la experiencia insignia de la ampliación de la Ruta 2 mediante APP y las estructuraciones llave en mano de la Ruta 10. GENTILEZA

Especialistas del Grupo BID y representantes del sector privado remarcaron que el desafío central de la infraestructura paraguaya no radica en la falta de crédito, sino en la estabilidad de las fuentes de fondeo a largo plazo. Ante las crecientes restricciones presupuestarias del Estado, los analistas abogaron por potenciar las APP, los contratos por desempeño y las emisiones en el mercado internacional de capitales. Fue en el reciente Foro Cavialpa en Asunción.

Por ABC Color
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Especialistas del Grupo BID y referentes privados analizaron recientemente cuál es la vía idónea para movilizar capital privado y financiar obras estratégicas sin resentir la sostenibilidad fiscal. Fue en el panel denominado “Invertir más y mejor: Eficiencia del gasto e inversión privada en infraestructura”, en el marco del Foro Cavialpa 2026, de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa).

La mesa contó con las ponencias de Julieta Abad, especialista líder en la División Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Martín Duhart, director de Infraestructura y Energía de BID Invest; y Eduardo Blomberg, director ejecutivo de TOCSA S.A..

Mujer de vestuario oscuro con micrófono habla en panel, flanqueada por dos hombres en trajes oscuros con expresiones neutras.
Eduardo Blomberg, director ejecutivo de TOCSA S.A.; Martín Duhart, director de Infraestructura y Energía de BID Invest; y Julieta Abad, especialista líder en la División Transporte del BID (i a d).

¿Qué más necesita Paraguay para captar capital?

Todos coincidieron en que el grado de inversión del país posiciona favorablemente a Paraguay para captar capitales internacionales, siempre que se fortalezcan la gestión de activos y la preparación técnica de los proyectos.

Lea más: Financiar obras con ahorro privado: Esto dijeron BID, CAF y Cavialpa

Al iniciar las intervenciones, Julieta Abad estableció una distinción conceptual entre fondeo y financiamiento de obras públicas para enmarcar el debate fiscal. Explicó que el fondeo responde a quién asume los costos finales del activo durante su vida útil —a través de peajes pagados por usuarios o impuestos de contribuyentes—, mientras que el financiamiento define quién adelanta los recursos para la construcción.

“En América Latina no hay un problema tan grave de financiamiento, sino que lo clave es la estabilidad y la claridad de las fuentes de fondeo. Cuando esas fuentes están claras, el riesgo baja y se facilita el financiamiento”, enfatizó Abad.

Asimismo, la especialista del BID valoró el esfuerzo inversor de Paraguay, precisando que entre 2020 y 2023 el país destinó un 2,4% del PIB a la infraestructura —superando ampliamente el promedio regional del 1,3%— y pavimentó unos 3.000 kilómetros de carreteras entre 2018 y 2023.

Sin embargo, advirtió que la nueva agenda exige preservar ese stock acumulado mediante tres pilares: sistemas de información de activos viales, fondeo estable para mantenimiento oportuno y contratos basados en resultados (conocidos como CREMA), además de herramientas avanzadas como la metodología Transport Rating desarrollada junto al Frente Monetario Internacional (FMI).

Lea más: Revertir déficit de infraestructura requerirá de US$ 2.000 millones al año, recuerda Cavialpa

Las lecciones que dejó la APP de Ruta PY02 y las nuevas obras que faltan

Por su parte, Martín Duhart, director en BID Invest, analizó la evolución del mercado de capitales tras la experiencia insignia de la ampliación de la Ruta 2 mediante APP y las estructuraciones llave en mano de la Ruta 10.

Destacó que el modelo paraguayo logró posicionar sus títulos de deuda en el mercado internacional de capitales a través de instrumentos como los B-Bonds, permitiendo reducir sustancialmente los costos de fondeo a plazos de largo aliento.

“Existe el financiamiento en la medida que los proyectos estén bien estructurados y sean bancables. No necesariamente tenemos que hacer super mega proyectos de 300 o 400 millones de dólares; se puede empezar con proyectos de 50 a 100 millones en otros sectores adaptando el modelo contractual”, sostuvo Duhart. En esa línea, remarcó la urgencia de expandir estos esquemas hacia escuelas, agua potable, saneamiento y transporte eléctrico.

El directivo de BID Invest instó además a consolidar un “pipeline” continuo de proyectos para atraer a inversionistas institucionales y capital extranjero en alianza con empresas locales.

“Hay que confiar más en el sector privado y en el mecanismo de iniciativas privadas. Si no hay un pipeline predecible, los fondos internacionales eligen otros países de la región con los que Paraguay está compitiendo”, advirtió Duhart, señalando que la inminente apertura del sector energético requerirá esquemas similares donde el privado asuma la inversión que la ANDE ya no puede absorber en soledad.

Concepto de energía limpia, paneles fotovoltaicos y turbinas eólicas.
Experton debatieron sobre la inminente apertura del sector energético, que requerirá esquemas de APP, llave en mano o similares, donde el privado asuma la inversión que la ANDE ya no puede absorber en soledad.

Ruta PY10: ¿Qué fue lo más desafiante de la obra llave en mano?

A su turno, el ingeniero Eduardo Blomberg, director ejecutivo de TOCSA S.A., aportó la visión corporativa sobre la estructuración financiera del Lote 1 de la Ruta PY10 bajo la modalidad llave en mano. Blomberg calificó el proceso como un aprendizaje transformador para las constructoras locales, al exigir la coordinación entre bancos locales y multilaterales para equilibrar riesgos técnicos, financieros y socioambientales.

Lea más: Deuda del Estado con contratistas de Obras y Salud: MEF dice que aumentará pagos

“Lo más desafiante fue la gestión del riesgo que involucra el llave en mano, donde el contratista asume la responsabilidad técnica y el financiamiento durante la construcción. El esquema de BID Invest nos permitió monetizar rápidamente los Certificados de Reconocimiento de Pago (CROP), reduciendo la necesidad de capital de trabajo y transfiriendo el riesgo financiero de largo plazo a los inversores internacionales”, detalló Blomberg.

El ejecutivo concluyó recomendando que el diálogo entre el Estado y el sector privado sea constante para diseñar licitaciones viables y económicamente competitivas.

Coincidió con sus colegas en que el éxito de las obras dependerá de contar con una planificación rigurosa en la preinversión y contratos con cláusulas inequívocas, garantizando que el financiamiento privado sea un motor sostenible para el desarrollo de la infraestructura paraguaya.

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